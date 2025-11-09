GP PortogalloLive MotoGPLive SportMotoGP
LIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Alex Marquez favorito, Bagnaia deve reagire
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dedicata alla domenica del Gran Premio di Portogallo 2025, penultimo atto del Motomondiale 2025 in scena sul tracciato di Portimao. Dopo la divertentissima Sprint di ieri, nella giornata odierna assisteremo ad una gara lunga dalle mille insidie, con tanti piloti da tenere sotto stretta osservazione.
Inutile dire che i fari saranno puntati su Marco Bezzecchi che, dopo la terza moneta della Sprint, cercherà di capitalizzare la pole position andando a caccia di un’altra vittoria stagionale. Gli avversari saranno sempre quelli, con il favorito Alex Marquez (ieri vincitore) motivato a confermare la sua grande confidenza in sella alla Gresini, oltre che la KTM del “loco” Pedro Acosta.
Ci si aspetta inoltre una risposta anche da parte di Francesco Bagnaia, il quale non è andato oltre l’ottava piazza nella gara corta e speranzoso di poter terminare il fine settimana con un acuto. Potrà guidare invece senza pressioni Nicolò Bulega, ventiquattro ore fa out. Ricordiamo che per “Pecco” In palio c’è il terzo posto nella classifica piloti, dove il ducatista al momento detiene 10 punti di vantaggio rispetto ad un sempre più minaccioso “Bezz”.
La domenica della MotoGP inizierà alle ore 10.40 con il warm-up. La gara comincerà invece alle 14:00, tra quella di Moto2 (12:15) e quella di Moto3 (15:30). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento. Sorpasso dopo sorpassa, staccata dopo staccata, per non perdersi davvero nulla. BUON DIVERTIMENTO!