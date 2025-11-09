LIVE Zverev-Shelton, ATP Finals 2025 in DIRETTA: il tedesco e l’americano aprono il Gruppo Borg, Sinner osserva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton, valido per il primo match del Gruppo Borg alle ATP Finals di Torino, competizione che conclude la stagione nel corso del quale si affrontano gli otto tennisti migliori dell’anno.

Partendo con lo stato di forma del tedesco, Zverev ha cercato di recuperare al meglio possibile dopo la dispendiosissima settimana dell’ATP Masters 1000 di Parigi nel corso della quale si è fermato in semifinale contro l’italiano Jannik Sinner che ha vinto per 2-0 (6-0, 6-1). Il tedesco inizia il torneo torinese con un grande punto interrogativo, con le batterie che potrebbero non essere abbastanza cariche per una competizione così importante.

Per quanto riguarda Shelton, lo statunitense, che sempre al Masters 100o di Parigi ha perso da Sinner 2-0 (6-3, 6-3) ai quarti di finale, vive una situazione diversa rispetta al rivale tedesco numero tre al mondo: il tennista di Atlanta è tornato da ormai diverse settimane da un infortunio dal quale, con il giusto tempo, ha ormai recuperato. Inoltre, le condizioni in cui si gioca il torneo, cemento indoor, potrebbero regalarci un risultato inaspettato con la sua vittoria.

Il match tra Zverev e Shelton sarà il quarto in programma nella prima giornata di questa edizione dell’ATP Finals. Alle 11.30, il doppio tra lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz aprirà le danze, mentre non prima delle 14.00 lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’australiano Alex De Minaur esordiranno nel singolare. Successivamente, non prima delle 18.00 toccherà ai nostri azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori che se la vedranno con i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, mentre, non prima delle 20.30 i protagonisti di questa cronaca chiuderanno la giornata. Segui l’incontro con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE!