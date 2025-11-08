LIVE Tiro a segno, Mondiali 2025 in DIRETTA: Sollazzo insegue la finale nella carabina 10 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Tiro a Segno Mondiali 2025 in programma a Il Cairo il Egitto.La rassegna iridata sarà il momento principale dell’annata agonistica ed andrà a precedere le Finali di Coppa del Mondo, seconda manifestazione per importanza. Il programma si snoda da sabato 8 a venerdì 14 novembre.

L’Italia è rappresentata da 17 tiratori: Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia, Martina Ziviani, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella, Cristina Magnani, Vittoria Toffalini, Margherita Brigida Veccaro. Nella prima giornata si assegnano due titoli, quello della carabina 10 metri femminile e quello della carabina 10 metri maschile.

I nomi di spicco della spedizione azzurra, per quanto concerne la carabina sono quelli di Danilo Dennis Sollazzo, reduce dalla vittoria in Coppa del Mondo a Ningbo con record del mondo in finale, Edoardo Bonazzi, Sofia Ceccarello e Carlotta Salafia, con quest’ultima sul podio in Cina con Sollazzo nella prova a coppie miste.

Assieme a Danilo Dennis Sollazzo, in gara per l’Italia ci saranno anche Edoardo Bonazzi e Michele Bernardi. Sollazzo è tra i gradi favoriti della gara assieme ad un lotto di una quindicina di tiratori, numero che rende l’idea del livello altissimo della gara. Bonazzi ha le credenziali per dare l’assalto alla finale, mentre Bernardi cercherà di recitare il ruolo di outsider. Nella gara femminile al via ci sono Sofia Ceccarello e Carlotta Salafia e Martina Ziviani. Sofia Ceccarello sta cercando di tornare ai livelli del biennio 2019-2021, Martina Ziviani può essere la mina vagante, mentre Carlotta Salafia, Classe 2004, è uno dei volti nuovi del tiro a segno italiano. Si allena in America e ha già mostrato le sue potenzialità in CdM prendendosi un bronzo nella gara di Mixed Team a Ningbo, in quel caso in coppia con Sollazzo

