LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, ATP Finals 2025 in DIRETTA: il doppio azzurro si mette alla prova con i n.1 del seeding

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda partita odierna delle ATP Finals per quanto riguarda il doppio nel girone Peter Fleming. La terza della giornata in generale. Ad incrociare le racchette saranno il duo azzurro composto da Andrea Vavassori e Simone Bolelli opposti alla coppia britannica n.1 del mondo formata da Lloyd Glasspool e Julian Cash. La coppia tricolore non parte con i favori del pronostico contro la ben rodata coppia inglese. I numeri 1 del mondo di doppio hanno iniziato a gareggiare insieme solo da fine 2024 ma da allora hanno portato a casa ben 8 titoli. Su tutti il torneo di casa loro nell’erba di Wimbledon di quest’anno. Oltre il Master 1000 canadese sempre ottenuto in questo 2025. Glasspool e Cash infatti si intuiscono bene in campo e spesso, soprattutto a livello tattico, si capiscono istantaneamente. Questo complica in più di un’occasione i piani degli avversari.

C’è un dato molto interessante. Il duo britannico ha vinto i suoi titoli solo ed esclusivamente su superfici veloci. Questa non è una bella notizia per i nostri portacolori dato che si gioca sul cemento indoor. In questa circostanza dovrà prevalere l’esperienza di Bolelli unita al gioco completo e nelle migliori giornate decisivo di Vavassori. Come accennato, non partono con la percentuale di vittoria più alta in questo match. Ogni pronostico però è sempre in discussione e soprattutto in questo sport quando c’è il fattore casa diventa ancor più suscettibile. Una parte infatti dovrà svolgerla anche il nostro pubblico che avrà il compito morale di farsi sentire per incitare la coppia testa di serie numero 7 del torneo. Dato anche il periodo del tennis nel nostro paese che sta trascinando con sé sempre più appassionati di questa disciplina.

Per quanto riguarda gli azzurri. Il girone purtroppo non è dei più agevoli. Oltre i già citati Cash e Glasspool. Ci sono anche i tedeschi Krawietz e Puetz e la coppia spagnolo-argentina Granollers/Zeballos. Gli appena menzionati sono tutti team di grande esperienza e giocatori che hanno tutti occupato le primissime posizioni del ranking ATP di doppio. E vogliamo aggiungere un altro dettaglio? Tralasciando il duo oggi avversario della coppia tricolore e Zeballos. Granollers e la coppia teutonica potrebbero incrociare nuovamente le racchette degli azzurri in un’ipotetica finale di Coppa Davis. E viene da domandarsi se un match in queste Finals possa essere indicativo di un pronostico in caso di un ulteriore incontro a una sola settimana di distanza. Dato che la Davis partirà concluso il torneo a Torino. Questa al momento è retorica. Chissà però non accada questa circostanza appena descritta.

Per Vavassori e Bolelli questo è stato il loro anno con più titoli vinti, 4. Rispettivamente a Washington, Adelaide, Amburgo e Rotterdam. Pur essendo stati meno continui in termini di prestazioni rispetto il 2024, sono riusciti a qualificarsi alle Finals per il secondo anno consecutivo. Per Bolelli a differenza del compagno di squadra è la terza partecipazione. Considerando anche quella del 2015 in coppia con Fabio Fognini. Tra l’altro il classe ’95 gioca in casa nel vero senso della parola. Essendo nato a Torino. Questo ovviamente porterà al giocatore ancor più motivazione nel far una bella prestazione nel capoluogo piemontese. I punto forti del duo azzurro sono la solidità sotto rete e la risposta. Se in giornata anche il servizio di entrambi può essere molto fastidioso. Queste caratteristiche li hanno resi una coppia di assoluto rispetto in questo panorama. Occupando le prime posizioni del ranking del mondo di doppio da ormai diverso tempo.

Dunque è tutto pronto per il debutto dell’ondata azzurra in quel di Torino. A cui ieri si è aggiunto anche Lorenzo Musetti pur sconfitto da Djokovic in finale ad Atene. Grazie al ritiro del serbo si aggiungerà al singolare scrivendo un’altra pagina di storia del tennis tricolore. Per la prima volta infatti due italiani parteciperanno alle Finals di Torino. Il pubblico di casa vedrà all’opera nel singolare ben due azzurri presenti tra i primi 8 giocatori più forti al mondo. Vavassori e Bolelli ovviamente sono parte di questo importante quadro. La coppia azzurra è pronta a mettersi in bella mostra nel doppio. Il match tra Glasspool/Cash e Vavassori/Bolelli sarà il terzo di oggi all’Inalpi Arena dopo Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz e Alcaraz-De Minaur ed inizierà non prima delle 18. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale! Buon divertimento, vi aspettiamo!