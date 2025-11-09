LIVE Alcaraz-de Minaur, ATP Finals 2025 in DIRETTA: lo spagnolo cerca il primo tassello verso il n.1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita che inaugura le ATP Finals 2025 in singolare maschile tra Carlos ALCARAZ e Alex DE MINAUR. Si gioca per il numero uno del mondo per lo spagnolo, per iniziare al meglio per l’australiano.

Il gruppo dello spagnolo vede insieme a lui anche Novak Djokovic e Taylor Fritz. Ha assolutamente bisogno di vincere questo suo primo match a Torino, visto che gli servono un paio di vittorie per essere sicuro di essere a fine anno il numero uno del mondo ai danni di Jannik Sinner, obbligato a vincere da imbattuto la classica rassegna di fine anno su cemento indoor.

Il rivale è d’abitudine, e Alcaraz è praticamente sempre riuscito a dominarlo nei quattro precedenti, che hanno visto un set decisivo solo nel 2022 in quel di Barcellona. Difficile ipoticzzare che l’australiano possa superare il girone, lui che nella passata edizione delle Finals si arrese nei gironi con una vittoria e 2 sconfitte.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di Round Robin delle ATP Finals 2025 che si giocano alla Inalpi Arena di Torino che vede di fronte Carlos ALCARAZ e Alex DE MINAUR. Si gioca alle 14:00, vi aspettiamo!