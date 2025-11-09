A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Brasile 2025: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di San Paolo 2025 di F1 si disputerà nel tardo pomeriggio europeo di domenica 9 novembre. Sarà la quarantaduesima gara iridata ospitata dal circuito di Interlagos, la quinta consecutiva con l’attuale denominazione, anche se concettualmente ci troviamo a tutti gli effetti di fronte al Gran Premio del Brasile.

Interlagos è un tracciato vecchio stile, essendo stato concepito a fine anni ’80, senza poi subire alcuna modifica di rilievo nel corso del tempo. I tratti più caratteristici sono le curve successive alle staccate al termine dei due lunghi rettilinei (la S do Senna e la Subida do Lago), che spesso consentono di assistere a degli emozionanti duelli ruota-a-ruota.

Il meteo, poi, è un’incognita. Non c’è una regola e si può correre sia con il grande caldo, sia in condizioni di pioggia, leggera oppure torrenziale. Non a caso, i Gran Premi qui sono sempre incertissimi e producono talvolta risultati assolutamente impronosticabili.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 9 novembre

Ore 21:30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP BRASILE F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di San Paolo.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Interlagos. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento brasiliano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Paolo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP BRASILE 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 9 novembre (orari italiani)

Ore 18:00 F1, Gara (71 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). *

* Sky Sport Uno (201) e Sky Sport4K (213) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda