Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Formula 1GP BrasileSport in tv

A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Brasile 2025: programma gara, differita in chiaro

Pubblicato

4 minuti fa

il

Per approfondire:
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton - IPA Sport

Il Gran Premio di San Paolo 2025 di F1 si disputerà nel tardo pomeriggio europeo di domenica 9 novembre. Sarà la quarantaduesima gara iridata ospitata dal circuito di Interlagos, la quinta consecutiva con l’attuale denominazione, anche se concettualmente ci troviamo a tutti gli effetti di fronte al Gran Premio del Brasile.

Interlagos è un tracciato vecchio stile, essendo stato concepito a fine anni ’80, senza poi subire alcuna modifica di rilievo nel corso del tempo. I tratti più caratteristici sono le curve successive alle staccate al termine dei due lunghi rettilinei (la S do Senna e la Subida do Lago), che spesso consentono di assistere a degli emozionanti duelli ruota-a-ruota.

Il meteo, poi, è un’incognita. Non c’è una regola e si può correre sia con il grande caldo, sia in condizioni di pioggia, leggera oppure torrenziale. Non a caso, i Gran Premi qui sono sempre incertissimi e producono talvolta risultati assolutamente impronosticabili.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 9 novembre

Ore 21:30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP BRASILE F1 2025 

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di San Paolo.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Interlagos. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento brasiliano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTAOA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Paolo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP BRASILE 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 9 novembre (orari italiani)

Ore 18:00  F1, Gara (71 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). *

* Sky Sport Uno (201) e Sky Sport4K (213) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità