A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Portogallo 2025: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Portogallo di MotoGP si svolgerà domenica 9 novembre alla consueta ora italiana. Difatti, allo scopo di ammortizzare al massimo il differente fuso orario del Paese lusitano rispetto all’Europa centrale, si è deciso di seguire un ordine delle gare eterodosso rispetto alle abitudini, proprio come avvenuto a maggio a Silverstone.

Nel dettaglio si aprirà con la Moto2, a seguire correrà la MotoGP e si chiuderà con la Moto3, sacrificata sull’altare degli orari canonici. Dunque la categoria cadetta e la classe regina si terranno, come di consueto, all’ora di pranzo e nel primissimo pomeriggio. Viceversa, il programma sarà chiuso dai piloti più giovani. Non avremo climax rossiniano, in Portogallo!

Nel 2024, in MotoGP vinse Jorge Martin (Ducati) davanti a Enea Bastianini (Ducati) e Pedro Acosta (Ktm). In Moto2 affermazione per Aròn Canet, accompagnato sul podio da Joe Roberts e Manuel Gonzalez. In Moto3 trionfo di Daniel Holgado su José Antonio Rueda e Ivan Ortolà. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, non resta che seguire il GP di Portogallo in TV!

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 9 novembre

Ore 12:15 Moto2, Gara a Portimao (POR) – Diretta in chiaro.

Ore 14:00 MotoGP, Gara a Portimao (POR) – Diretta in chiaro.

Ore 15:30 Moto3, Gara a Portimao (POR) – Diretta in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP PORTOGALLO 2025 OGGI

TV IN CHIARO – L’appuntamento di Portimao è l’ultimo dei sei per i quali, nel 2025, il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente e in diretta le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Non vi sarà modo di seguire il warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare lusitane. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento portoghese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Portogallo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 9 novembre (orari italiani)

Ore 10:40 MotoGP , Warm Up a Portimao (POR) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)*

Ore 12:15 Moto2, Gara a Portimao (POR) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)*

Ore 14:00 MotoGP, Gara a Portimao (POR) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)*

Ore 15:30 Moto3, Gara a Portimao (POR) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)*

* Sky Sport Uno (201) avrà eventualmente modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda.