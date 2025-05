Sport in tv oggi (domenica 4 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 4 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, il ciclismo con il Giro di Romandia, il beach soccer con i Mondiali, i motori con la F1, il Motocross e la Superbike, e tanto altro ancora.

Ad Águeda si conclude il GP del Portogallo di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della settima tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Tim Gajser, mentre in MX2 comanda Kay de Wolf.

Nella gara del GP di Miami, sesto atto del Mondiale 2025 di F1 che si correrà sul tracciato della Florida, le Ferrari dovranno risalire la china nella gara classica dopo delle brutte qualifiche per recuperare terreno sia nella classifica piloti, guidata da Oscar Piastri, sia nella graduatoria costruttori, dominata dalla McLaren.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 4 maggio

09.00 Superbike, GP Italia: warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

09.50 Ciclismo, Giro di Turchia: 8a tappa – 10.30 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.00 Superbike, GP Italia: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 13.00 TV8 HD, tv8.it

11.25 Motocross, GP Portogallo: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.45 Motocross, GP Portogallo: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

12.10 Ciclismo, Famenne Ardenne Classic – 14.20 discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Empoli-Lazio – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Milan – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

12.50 Ciclismo femminile, Vuelta España Femenina: 1a tappa – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Ciclismo, Giro di Romandia: 5a tappa – 14.00 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.30 Ciclismo femminile, Festival Elsy Jacobs à Luxembourg – YouTube Motomediateam

14.00 Superbike, GP Italia: gara-2 – TV8 HD, tv8.it, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

14.15 Motocross, GP Portogallo: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

15.00 Volley femminile, Champions League: finale 3° posto, Milano-Vakifbank – Sky Sport Uno, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go, NOW

15.00 Calcio, Serie A: Monza-Atalanta – DAZN, DAZN 1

15.15 Motocross, GP Portogallo: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

15.20 Volley, SuperLega: Trento-Civitanova – Rai 2 HD, Rai Play, DAZN, VBTV

15.30 Tennis, WTA 1000 Madrid: finale doppio femminile, Sorana Cirstea/Anna Kalinskaya-Veronika Kudermetova/Elise Mertens – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

17.00 Beach soccer, Mondiali: Gruppo D, Italia-Brasile – Rai Play Sport 2, FIFA+

17.10 Motocross, GP Portogallo: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, Rai Play Sport 1, discovery+

18.00 Volley femminile, Champions League: finale, Conegliano-Scandicci – Diretta su Sky Sport Uno, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go, NOW

18.00 Basket femminile, Serie A1, Schio-Venezia – Rai Sport HD, Rai Play, flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Roma-Fiorentina – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.10 Motocross, GP Portogallo: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, Rai Play Sport 1, discovery+

18.15 Basket, Serie A: Pistoia-Cremona – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Sassari-Brescia – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Trapani-Milano – DAZN, DMAX, discovery+

18.15 Basket, Serie A: Treviso-Venezia – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

18.15 Basket, Serie A: Scafati-Virtus Bologna – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Varese-Trieste – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Tortona-Napoli – DAZN

Non prima delle 18.30 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: finale singolare maschile, Casper Ruud-Jack Draper – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

20.45 Calcio, Serie A: Bologna-Juventus – DAZN, DAZN 1

22.00 F1, GP Miami: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 23.35 TV8 HD, tv8.it