Milano-VakifBank Istanbul oggi in tv, Finale 3°-4° posto Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Oggi domenica 4 maggio (ore 15.00) si gioca Milano-VakifBank Istanbul, finale per il terzo posto della Champions League 2025 di volley femminile. Alla Ulker Sports Arena di Istanbul (Turchia) andrà in scena la sfida di consolazione tra le due sconfitte in semifinale: le meneghine hanno ceduto a Conegliano per 3-1, mentre la formazione turca è stata strapazzata da Scandicci per 3-0.

Le due squadre proveranno a meritarsi il gradino più basso del podio alle spalle delle due formazioni italiane che si fronteggeranno per il titolo alle ore 18.00. Paola Egonu, Myriam Sylla, Anna Danesi e Alessia Orro saranno i riferimenti della formazione lombarda contro il sestetto di coach Giovanni Guidetti, tra le cui fila milita Caterina Bosetti.

Guarda la Champions League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Milano-VakifBank Istanbul, finale per il terzo posto della Champions League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MILANO-VAKIFBANK ISTANBUL OGGI

Domenica 4 maggio

Ore 15.00 Finale terzo posto Champions League: Numia Vero Volley Milano vs VakifBank Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA MILANO-VAKIFBANK ISTANBUL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.