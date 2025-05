Dove vedere Italia-Brasile oggi in tv, Mondiali beach soccer 2025: orario, programma, streaming

Due giorni dopo aver battuto l’Oman per 7-4, torna in campo l’Italia per sfidare il Brasile nel secondo match della fase a gironi dei Campionati Mondiali 2025 di beach soccer, in corso di svolgimento alle Seychelles. Gli Azzurri, di scena sulla sabbia dell’isola di Mahé, vanno a caccia di una vittoria che dovrebbe essere sufficiente per ipotecare il passaggio del turno.

Il big match Italia-Brasile, riedizione della finale iridata di un anno fa vinta dai verdeoro a Dubai, si preannuncia uno scontro diretto cruciale per il primo posto nel gruppo D tra due squadre che condividono al momento la vetta della graduatoria a punteggio pieno. Ricordiamo che avanzano ai quarti di finale le prime due di ogni raggruppamento, per cui Zurlo e compagni proveranno a fare risultato oggi contro la selezione sudamericana in modo da regalarsi maggiori chance di qualificazione in vista dell’ultimo impegno del girone con El Salvador.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, match valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di beach soccer. La partita non dovrebbe essere trasmessa in diretta tv nel nostro Paese, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play Sport 2 e la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE MONDIALI BEACH SOCCER

Domenica 4 maggio

Ore 17.00 Italia vs Brasile

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE MONDIALI BEACH SOCCER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2.

Diretta Live testuale: OA Sport.