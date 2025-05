Conegliano-Scandicci oggi in tv, Finale Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Oggi domenica 4 maggio (ore 18.00) si gioca Conegliano-Scandicci, finale della Champions League 2025 di volley femminile. Alla Ulker Sports Arena di Istanbul (Turchia) andrà in scena l’atto conclusivo della massima competizione continentale: sarà il derby italiano a incoronare le Campionesse d’Europa. Le Pantere alzeranno al cielo il trofeo per la terza volta e si confermeranno sul trono dopo il sigillo di dodici mesi fa, oppure la Savino Del Bene firmerà il grande colpaccio al primo atto conclusivo della propria storia?

Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante: la corazzata veneta partirà con tutti i favori del pronostico, ma le toscane hanno tutte le carte in regola per tenere testa alla fresche Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo dopo aver perso tutti i precedenti stagionali. Ad animare la scena sarà la sfida tra gli opposti Isabelle Haak ed Ekaterina Antropova, rispettivamente sotto la regia di Joanna Wolosz e Maja Ognjenovic.

Conegliano potrà fare leva anche sulla grande caratura agonistica delle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, punterà sulle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, avrà dalla sua anche le grandi difese del libero Monica De Gennaro. Scandicci potrà fare affidamento anche sulle schiacciatrici Britt Herbots e Kara Bajema, sulle centrali Linda Nwakalor e Ana Carolina Da Silva, sul libero Brenda Castillo.

Guarda la Champions League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Scandicci, finale della Champions League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-SCANDICCI OGGI

Domenica 4 maggio

Ore 18.00 Finale Champions League: A. Carraro Imoco Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA CONEGLIANO-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.