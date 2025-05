LIVE Trento-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gara-3 spartiacque per la serie scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara-3 della finale scudetto della Superlega 2024/2025 tra Trento e Civitanova. Ad una settimana di distanza dall’inizio della serie si torna a giocare all’ilT Quotidiano Arena di Trento con il bilancio in perfetta parità.

Per la quarta volta consecutiva l’ilT Quotidiano Arena sarà sold-out: i ragazzi di Fabio Soli che proveranno a sfruttare l’apporto del pubblico per tornare in vantaggio nella serie. La squadra di Giampaolo Medei invece cercherà di espugnare il fortino dolomitico per conquistare un match-point da giocarsi in casa.

Dopo la netta sconfitta in gara-1 la Cucine Lube Civitanova ha ristabilito l’equilibrio vincendo 3-0 gara-2. Nell’incontro di giovedì l’aggressività della formazione marchigiana ha avuto la meglio sull’Itas Trentino, che dovrà provare ad essere più efficace in ricezione ed in contrattacco cercando di essere più cinica nei momenti caldi. Come nelle prime due partite faranno la differenza la qualità della battuta e l’efficacia degli schiacciatori di posto 4.

Gara-3 della finale scudetto è in programma per le 15.20 all'ilT Quotidiano Arena di Trento.