LIVE Italia-Brasile, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: va in scena la rivincita dell’ultima finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di beach soccer 2025 tra Italia e Brasile. Alla Paradise Arena di Victoria (Isole Seychelles) gli azzurri giocano la rivincita della finale della passata edizione vinta dai verdeoro. Approderanno ai quarti di finale le prime due di ogni raggruppamento, e nella terza giornata l’Italia sfiderà El Salvador.

La squadra guidata da Emiliano Del Duca ha offerto una prova convincente all’esordio al cospetto dell’Oman. Tre punti fondamentali per gli azzurri con Alessandro Remedi e Josep Junior Gentilin sugli scudi ed un attendo Leandro Casapieri. Starting 5 che dovrebbe essere riproposto interamente con le presenze di Tommaso Fazzini e Gianmarco Genovali.

Brasile che proverà a far rispettare i pronostici e chiudere il discorso qualificazione ad una giornata dal termine della fase a gironi. Superato per 3-1 senza strafare El Salvador con le reti di Rodrigo, Thanger e Lucao, la formazione di Marco Octavio deve necessariamente alzare i giri del motore per superare la storica rivale vogliosa di tirare uno scherzetto ai verdeoro ad un anno dalla sconfitta nella finalissima dei Mondiali 2024.

La sfida della seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di beach soccer 2025 tra Italia e Brasile inizierà alle 17.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!