A che ora la gara di F1 su TV8, GP Miami 2025: programma differita in chiaro

Dopo il terzo posto nella Sprint di Lewis Hamilton, anche grazie ad un’ottima scelta di tempo nella sosta ai box, la Ferrari vuole replicare la buona prestazione nella gara classica per risalire la china sia nella classifica piloti, guidata da Oscar Piastri, sia nella graduatoria costruttori, dominata dalla McLaren.

Per la Ferrari sono questi gli obiettivi da centrare domani, domenica 4 maggio, dalle ore 22.00 italiane, nella gara del GP di Miami. Il sesto atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato della Florida e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

La diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. Non sono previste, invece, né la diretta tv in chiaro, né la diretta streaming gratuita. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile dalle ore 23.35 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO GP MIAMI F1 2025

Domenica 4 maggio

22.00 F1, GP Miami: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 23.35 TV8, tv8.it

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 4 maggio

