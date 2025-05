LIVE Milano-Vakifbank, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: in palio il 3° posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale per il terzo posto di Champions League di volley femminile tra Numia Milano e Vakifbank Istanbul. Non sarà la finale che sognava, ma sarà comunque una partita da onorare fino in fondo. Oggi, domenica 4 maggio, la Vero Volley Milano chiuderà la propria stagione nella finale per il terzo posto della Champions League femminile contro le turche del VakifBank Istanbul (ore 15.00 italiane), sullo stesso parquet della Ulker Sports Arena dove ieri si sono disputate le semifinali. In palio c’è un podio europeo, che non può sostituire un trofeo, ma può comunque dare un senso e un segnale dopo un’annata lunga, faticosa e senza titoli.

Milano è reduce dall’ennesimo ko stagionale contro Conegliano, il nono su nove confronti diretti. La semifinale di ieri ha confermato il dominio delle venete, che si sono imposte per 3-1 lasciando alle ragazze di Marco Gaspari solo il secondo set. Come già accaduto in Supercoppa, Coppa Italia e finale scudetto, il sogno di battere la corazzata gialloblù si è infranto di fronte a un avversario troppo solido e profondo. Non è bastata la generosità di Helena Cazaute (18 punti) né la presenza a muro di Anna Danesi (11, con 5 block), mentre Paola Egonu ha faticato a trovare continuità (15 punti, 31% in attacco). È mancata quella scintilla che spesso ha fatto la differenza contro le big.

Dall’altra parte della rete, ci sarà una squadra ferita. Il VakifBank, fresco Campione di Turchia, è stato travolto da una Scandicci stellare: 0-3 secco e quasi mai in partita. Guidetti ha visto la sua squadra soffrire in tutti i fondamentali, con un’opposta Van Ryk mai incisiva e una Bosetti poco presente (4 punti), salvata solo in parte da Markova (10) e dalla centrale Yuan (9). Anche le turche, dunque, cercheranno di chiudere con una reazione d’orgoglio un’annata dai tanti alti e bassi.

Il VakifBank Istanbul può già considerare questa stagione un successo rispetto alla precedente. Dopo un’annata 2022-2023 in cui era riuscito a sollevare solo la Coppa di Turchia, uscendo prematuramente dalla Champions League ai quarti di finale (eliminato da Conegliano) e fermandosi in semifinale nel campionato nazionale, il club giallonero è riuscito a risalire la china. Ha chiuso al terzo posto in Coppa di Turchia, ma si è rifatto alla grande in campionato, dove ha conquistato il titolo battendo il Fenerbahce nella serie finale. Proprio contro il Fener ha centrato anche l’accesso alla Final Four europea, grazie a una straordinaria rimonta culminata con la vittoria al golden set. Nel massimo campionato turco, diventato ormai una sorta di “All Star Game” permanente con tre superpotenze (VakifBank, Fenerbahce ed Eczacibasi) a contendersi tutto, la squadra guidata da Giovanni Guidetti ha saputo ritrovare brillantezza e competitività. Il tecnico modenese, ormai una leggenda del volley in Turchia, resta il punto fermo della panchina giallonera.

In regia c’è sempre Cansu Ozbay, da nove stagioni al Vakif, rientrata quest’anno dopo un lungo infortunio e protagonista anche dei successi della Nazionale turca di Daniele Santarelli. Alle sue spalle, come vice, la 28enne Sila Caliskan, prelevata dal Turk Hava Yollari. In posto 2 agisce la canadese Kiera Van Ryk, già vista a Bergamo, affiancata dalla giovane statunitense Kendall Kipp (classe 2000), reduce da una stagione a Firenze. Schiacciatrici di banda sono l’azzurra Caterina Bosetti, medaglia d’oro olimpica e pronta a trasferirsi a Scandicci nella prossima stagione, e la russa Marina Markova, giramondo che in due anni ha già vestito quattro maglie tra cui quella di Novara. A dare profondità al reparto c’è Derya Cebecoglu, di ritorno dal campionato giapponese, mentre la statunitense Alexandra Frantti, ex Casalmaggiore, è stata penalizzata da problemi fisici. Al centro spicca la cinese Xinyue Yuan, alla sua prima esperienza lontano da casa, e la stella della Nazionale turca Zehra Gunes, all’ottava stagione consecutiva con la maglia del VakifBank. In alternativa, il club può contare su Bahar Akbay e sulla promettente Ilayda Naz Gergef, prodotto del vivaio. Il ruolo di libero è condiviso tra Ayca Aykac e Aylin Acar, entrambe con quattro stagioni alle spalle in maglia giallonera.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale per il terzo posto di Champions League di volley femminile tra Numia Milano e Vakifbank Istanbul, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 15.00!