LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: finale da sogno, l’Europa parla italiano

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Champions League di volley femminile tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci. La Champions League di volley femminile incorona oggi la nuova regina d’Europa. Alle ore 18.00 (italiane), la Ulker Sports Arena di Istanbul ospita una finalissima tutta tricolore tra Antonio Carraro Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, remake della finale scudetto del 2024 e sesta sfida tutta italiana per il titolo continentale. Un match che può scrivere una pagina importante nella storia del volley: le venete cercano il bis europeo dopo il trionfo dello scorso anno (che sarebbe il terzo successo dopo quelli del 2021 e del 2024), mentre le toscane vivranno la loro prima finale in assoluto nella massima competizione per club.

La sfida odierna rappresenta la sesta finale tutta italiana nella storia della Champions League femminile: nel 1993 fu Matera ad avere la meglio su Ravenna, nel 2001 toccò a Modena superare Bergamo, che si prese la rivincita nel 2005 contro Novara. Nel 2019 fu proprio Novara a battere Conegliano, mentre nel 2024 le “Pantere” ebbero la meglio su Milano al tie break. Per Conegliano, quella di oggi è la quinta finale della storia: due i successi già centrati, due le finali perse (2017 con il VakifBank e 2019 con Novara). Per Scandicci, invece, si tratta di un debutto assoluto sul palcoscenico europeo più prestigioso.

Le due squadre si sono guadagnate la finale al termine delle semifinali giocate ieri. Conegliano ha superato Milano per 3-1 (25-21, 20-25, 25-17, 25-23), confermando la propria superiorità con la nona vittoria stagionale contro la formazione lombarda. Le Campionesse d’Europa, nonostante un passaggio a vuoto nel secondo set, hanno condotto il gioco con autorità. Spiccano i numeri di Zhu Ting (21 punti), Isabelle Haak (20) e Gabi (14), perfettamente orchestrate da Joanna Wolosz, con Monica De Gennaro granitica in seconda linea (73% in ricezione). Le venete puntano ora al leggendario Grande Slam, avendo già vinto Supercoppa, Mondiale per Club, Coppa Italia e Scudetto. L’altra finalista, Scandicci, ha compiuto una vera impresa: netto 3-0 al VakifBank Istanbul (25-12, 25-19, 25-21), travolgendo in trasferta le neo-campionesse di Turchia guidate da Giovanni Guidetti. Una prova dominante in ogni fondamentale, costruita su una squadra organizzata e affamata. Ekaterina Antropova ha brillato con 17 punti e il 48% in attacco, affiancata da Herbots (12), Bajema (8) e dalla solida regia di Maja Ognjenovic (anche 2 ace). Al centro, Ana Carolina Da Silva e Linda Nwakalor hanno fatto la differenza a muro, mentre il libero Brenda Castillo ha impressionato con un 75% in ricezione. Un successo meritato, ottenuto con carattere nel palazzetto del Fenerbahce, nonostante l’atmosfera turbolenta.

La finale promette spettacolo e grande equilibrio. Conegliano parte con i favori del pronostico, forte di una stagione quasi perfetta e della profondità del proprio roster, ma Scandicci ha dimostrato di saper rovesciare ogni previsione. La freschezza fisica delle toscane, che hanno avuto più tempo per preparare la Final Four e hanno giocato un set in meno ieri, potrebbe rivelarsi un fattore chiave contro una squadra che arriva da un’annata lunghissima e logorante. Attesi duelli ad alta quota: in regia Wolosz contro Ognjenovic, al centro Fahr contro Carol, e tra le opposte Haak e Antropova, vere bocche da fuoco. Da tenere d’occhio anche Chirichella e Nwakalor, candidate a una chiamata azzurra in vista dell’estate, a seconda delle scelte che affiancheranno le titolari Fahr e Danesi.

Conegliano, a meno di sorprese dell’ultima ora, schiererà Wolosz in regia, Haak opposta, Zhu e Gabi in banda, Fahr e Chirichella al centro e De Gennaro libero. Scandicci risponderà con Ognjenovic in regia, Antropova opposta, le centrali Nwakalor e Carol, le bande Herbots e Bajema e Castillo libero. Sia Gaspari in panchina, che Castillo in campo, furono avversari di Conegliano lo scorso anno nelle file di Milano.

