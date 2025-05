Ruud-Draper oggi in tv, Finale ATP Madrid 2025: orario, programma, streaming

Casper Ruud contro Jack Draper, una prima volta per una finale. Il norvegese e il britannico si giocano il titolo alla Caja Magica di Madrid, nel quarto Masters 1000 dell’anno, che chiude quelle che sono due effettive settimane, tutto compreso, di incontri giocati nella capitale spagnola.

Nessun set perso dai due contendenti fino a questo momento, il che vuol dire che oggi uno dei due qualcosa dovrà forzatamente cedere. Circa un’ora in più spesa in campo da Ruud, ma è molto relativa visto che siamo sempre intorno alle sette ore e mezza per l’uno e alle sei e mezza per l’altro. Si conferma la natura se vogliamo particolare di Madrid, ma in questo caso i finalisti sono uno che sul rosso sa come farsi valere e uno tra i giocatori più caldi del 2025.

La finale del Masters 1000 di Madrid tra Casper Ruud e Jack Draper si giocherà oggi alle ore 18:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO RUUD-DRAPER, FINALE MADRID 2025 OGGI

Domenica 4 maggio

Ore 18:30 Ruud (NOR) [14]-Draper (GBR) [5] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA FINALE MADRID 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo e Now