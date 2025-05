LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega cerca punti tra Superpole Race e gara-2

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike. Oggi verranno disputate la Superpole Race alle ore 11.oo e la gara-2 del Gran Premio d’Italia 2025 alle ore 14.00. Sul circuito di Cremona gara-1 è stata conquistata da un fantastico Nicolò Bulega che, dopo la battaglia iniziale con Razgatlioglu, ha aumentato il ritmo lasciandosi dietro il turco.

Il reggiano è nettamente il favorito anche in gara-2 ma dovrà nuovamente lottare con il suo rivale per il Mondiale. Il podio della prima gara è stato completato da Alvaro Bautista, lo spagnolo proverà ad essere protagonista anche nella seconda prova, cercando di rimanere più vicino a Razgatlioglu e Bulega. Occasione di riscatto per Andrea Locatelli, caduto nei primi giri di gara-1.

Cremona sembra un circuito favorevole anche ad Andrea Iannone che ieri ha ottenuto un ottimo quarto posto. Sarà una gara aperta per il podio ma le prime due posizione sembrano essere già decise. Bulega cerca l’ennesimo allungo Mondiale ma Toprak Razgatlioglu cercherà di lottare con tutte le sue forze per rimanere agganciato al veloce centauro italiano.

L’appuntamento per la Superpole Race è alle ore 11.00. Poco dopo, alle ore 14.00, si disputerà gara-2 che concluderà il Gran Premio d’Italia. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della Superpole Race e della gara-2. Buon divertimento!