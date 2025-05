LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel farà il vuoto nella cronometro di Ginevra?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima tappa del Giro di Romandia 2025, breve corsa a tappe organizzata nella zona occidentale della Svizzera francofona che anticipa l’appuntamento clou del mese di maggio, il Giro d’Italia. L’evento si chiude quest’oggi con una cronometro nei dintorni di Ginevra, città in cui terminerà la 78ma edizione della corsa romande.

Il percorso della prova contro il tempo odierna è lungo 17,1 km. La prima metà del tracciato non presenta difficoltà, ma dal nono chilometro la pendenza salirà per un’ascesa di circa 4 km, alla cui cima sarà posto l’intermedio. Dopo una breve discesa, la strada tornerà a spianare, eccezion fatta per un breve strappetto antecedente il traguardo che potrebbe rappresentare una trappola in più per gli specialisti delle crono, non avvantaggiati da un profilo del genere.

Molto interessante la frazione odierna anche per i risvolti sulla classifica generale. Dopo quattro tappe c’è un affollamento ai piani alti: Lenny Martinez (Bahrain-Victorius) comanda la graduatoria con 2″ di margine su Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) e 3″ su Joao Almeida (UAE Emirates – XRG). Remco Evenepoel invece proverà a imprimere la sua forza nella specialità preferita: l’alfiere della Soudal Quick-Step andrà alla caccia del successo per migliorare il proprio umore in vista della preparazione al Tour de France.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta e ultima tappa del Giro di Romandia 2025, il cui via è programmato alle 13.00.