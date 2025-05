Trento-Civitanova oggi in tv, gara-3 Finale Superlega volley 2025: orario, programma, streaming

Oggi domenica 4 maggio (ore 15.20) si gioca Trento-Civitanova, gara-3 della finale scudetto di volley maschile. I primi due confronti sono stati speculari, entrambi chiusi per 3-0 in favore dei padroni di casa: prima erano stati i dolomitici a imporsi in maniera schiacciante di fronte al proprio pubblico, poi i cucinieri avevano restituito il favore tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum. La serie al meglio delle cinque partite è così in perfetta parità (1-1) e nel pomeriggio si consumerà un momento cruciale della lotta per il tricolore.

Chi riuscirà a spuntarla in questo confronto, infatti, si porterà in vantaggio e sarà a un solo successo dalla conquista dello scudetto: chi opererà lo scatto vibrante per il titolo? Trento proverà ad avvalersi del sostegno dei tifosi, ma la Lube ha dimostrato di poter tenere benissimo botta e di reagire a ogni difficoltà. La partita potrebbe decidersi su pochi dettagli ed entrambe le squadre sanno che non possono sbagliare se vogliono arrivare più serene alla gara-4 di mercoledì sera.

Gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno i punti di riferimento di Trento insieme all’opposto Kamil Rychlicki, ai centrali Flavio Gualberto e Jan Kozamernik, al regista Riccardo Sbertoli e al libero Gabriele Laurenzano. Il bomber Adis Lagumdzija avrà il compito di guidare Civitanova al pari dei martelli Mattia Bottolo e Aleksandr Nikolov, in rosa anche i centrali Giovanni Maria Gargiulo e Barthelemy Chinenyeze, il palleggiatore Mattia Boninfante e il libero Fabio Balaso.

Guarda Civitanova-Trento su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Civitanova, gara-3 della finale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TRENTO-CIVITANOVA VOLLEY OGGI

Domenica 4 maggio

Ore 15.20 Finale scudetto volley maschile, gara-3: Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA TRENTO-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.