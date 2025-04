Sport in tv oggi (domenica 27 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 27 aprile ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Madrid, il ciclismo con la Liegi-Bastogne-Liegi (maschile e femminile), il judo con gli Europei, i motori con il GP di Spagna di F1, e tanto altro ancora.

Chiuderà il proprio cammino alle ore 12.30, nel quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile, l’Italia del CT Fabio Roselli: le azzurre affronteranno il Galles nel match che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.

Nel Motomondiale 2025 andrà in archivio la quinta tappa stagionale: per il GP di Spagna, al Circuito Ángel Nieto di Jerez, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 27 aprile

09.25 Ciclismo, Giro di Turchia: 1a tappa – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.40-09.50 MotoGP, GP Spagna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.05 Atletica, Maratona di Londra, élite femminile – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

10.15 Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi – 12.00 discovery+, 12.30 Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN, 14.30 Rai Play, Rai Sport HD poi dalle 15.15 Rai 2 HD

10.30 Judo, Europei: mixed team, eliminatorie (Italia) – judo.tv

10.35 Atletica, Maratona di Londra, élite maschile – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid (1° match alle 11.00 Cobolli-Nakashima, 3° match dalle 11.00 Cobolli/Musetti-Doumbia/Reboul) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (dalle 11.00 alle 16.30 e dalle 18.30 alle 24.00), Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo femminile), Tennis TV

11.00 Tennis, WTA 1000 Madrid (2° match dalle 11.00 non prima delle 13.00 Paolini-Sakkari, 3° match dalle 12.00 Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (dalle 11.00 alle 16.30 e dalle 18.30 alle 24.00), Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo maschile), SuperTennis HD, SuperTenniX

11.00 Moto3, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.00 differita TV8 HD, tv8.it

11.15 Ciclismo, Vuelta Asturias: 4a tappa – Nessuna copertura tv/streaming

11.30 Hockey su ghiaccio, Mondiali Division I Gruppo A: Italia-Giappone – Rai Play Sport 1, 23.00 differita Rai Sport HD, Rai Play

11.30 Basket, Serie A: Trento-Sassari – DAZN

12.15 Moto2, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.15 differita TV8 HD, tv8.it

12.30 Rugby femminile, Sei Nazioni: Italia-Galles – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, dalle 13.15 Rai Sport HD, Rai Play

12.30 Calcio, Serie A: Venezia-Milan – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio, Serie A: Como-Genoa – DAZN, DAZN 2

12.30 Calcio femminile, Serie A: Como-Lazio – DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Sampdoria – DAZN

13.45 Ciclismo femminile, Liegi-Bastogne-Liegi – 16.45 Rai 2 HD, Rai Play, 16.55 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 MotoGP, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it

15.00 Curling, Mondiali doppio misto: Svizzera-Cechia, Giappone-Norvegia, Nuova Zelanda-Spagna, Estonia-Turchia, Australia-USA – The Curling Channel

15.00 Calcio, Serie A: Inter-Roma – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Empoli – DAZN, DAZN 2

16.00 Judo, Europei: mixed team, finali – judo.tv, Rai Play Sport 1

17.30 Basket, Serie A: Scafati-Treviso – DAZN

17.30 Basket, Serie A: Tortona-Milano – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Monza- DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.15 Basket, Serie A: Brescia-Reggio Emilia – DAZN, DMAX, discovery+

18.30 Volley, SuperLega: Trento-Civitanova – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN, VBTV

19.00 Curling, Mondiali doppio misto: Italia-Corea del Sud, Paesi Bassi-Cina, Canada-Svezia, Germania-Finlandia, Scozia-Danimarca – The Curling Channel

19.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Varese – DAZN

20.00 Basket, Serie A: Venezia-Pistoia – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Torino – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Lecce – DAZN, DAZN 2

23.00 Curling, Mondiali doppio misto: Turchia-Australia, Spagna-Estonia, Giappone-Cechia, USA-Nuova Zelanda, Svizzera-Norvegia – The Curling Channel