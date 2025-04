Dove vedere in tv Paolini-Sakkari, WTA Madrid 2025: orario, programma, streaming

Domani, domenica 27 aprile, Jasmine Paolini giocherà il terzo turno del WTA1000 di Madrid contro la greca Maria Sakkari. La toscana, reduce dal brillante esordio contro la britannica Katie Boulter, va a caccia di conferme, dovendo affrontare un’avversaria dal passato in top-10 e quindi in grado di offrire un tennis di alto livello, specialmente sulla terra rossa.

Una Paolini che viene, però, da ottimi risultati che hanno dato fiducia. Si pensi a quanto fatto a Miami, dove l’azzurra ha raggiunto le semifinali e a Stoccarda, dove la nostra portacolori si è spinta sempre al penultimo atto, battendo nel proprio percorso anche la n.4 del mondo, Coco Gauff. L’obiettivo dunque è quello di proseguire nel percorso.

Il bilancio dei precedenti tra le due è di 1-1. La greca si è imposta nel 2021 al Roland Garros, piuttosto nettamente sullo score di 6-2 6-3, mentre l’anno passato sul cemento di Dubai era stata l’azzurra a prevalere 6-4 6-2, in un torneo che poi l’ha vista vittoriosa.

La partita tra Jasmine Paolini e Maria Sakkari, valida per il terzo turno del WTA1000 di Madrid, andrà in scena domani sul campo dell’Arantxa Sanchez Stadium, il cui programma avrà inizio dalle 11.00. La sfida è la seconda prevista, non prima delle 13.00. La copertura televisiva sarà prevista da canali di Sky Sport e SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

PAOLINI-SAKKARI WTA MADRID 2025

Domenica 27 aprile

ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Inizio ore 11.00

Alexander Bublik vs [7] Andrey Rublev

Non prima delle 13.00

Maria Sakkari vs [6] Jasmine Paolini

A seguire

[3] Jessica Pegula vs Moyuka Uchijima

Non prima delle 19.00

[12] Ben Shelton vs [22] Jakub Mensik

Non prima delle 21.30

[21] Ekaterina Alexandrova vs [14] Daria Kasatkina

PAOLINI-SAKKARI WTA MADRID: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport