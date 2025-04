LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Francesco Bagnaia cerca di interrompere l’egemonia Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera andrà in scena una gara in cui Francesco Bagnaia è chiamato a invertire una tendenza che sta assumendo sempre più i connotati del dominio. Ci si riferisce al compagno di squadra, Marc Marquez.

Il Cabroncito ha ottenuto ieri, con l’affermazione nella Sprint Race, l’ottavo successo su nove gare disputate. L’unico bersaglio non centrato da Marc è stato nella domenica di Austin, dove per un errore di valutazione Marquez è incappato in un errore, dando via libera a Pecco. Tuttavia, dopo quella caduta, in Qatar e in Andalusia l’iberico ha fatto vedere chi comanda.

Bagnaia deve reagire, non sottovalutato l’altro membro della famiglia Marquez, Alex, e anche la Yamaha del francese Fabio Quartararo, autore a sorpresa della pole-position. Vedremo se ci saranno dei cambiamenti rispetto a quanto accaduto nella Sprint.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia col warm-up alle ore 09.40, mentre la gara scatterà dalle 14.00. Saranno 25 giri molto intensi. Buon divertimento!