LIVE Italia-Galles, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Galles, match valido per la quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni di rugby femminile 2025. Il match, inizialmente programmato per ieri, ma spostato ad oggi a causa dello stop agonistico per i 5 giorni di lutto nazionale dovuti alla morte di Papa Francesco, chiuderà la manifestazione continentale.

Le azzurre hanno fino a questo momento condotto un torneo ricco di alti e bassi, l’Italia occupa al momento la quinta e penultima posizione con 5 punti, frutto di 3 sconfitte e di 1 vittoria. Il Galles rappresenta invece il fanalino di coda con 1 solo punti e 4 sconfitte su 4. L’Italia in caso di vittoria potrebbe riuscire a superare la Scozia in quarta posizione, risultato tutt’altro che scontato, in caso di sconfitta potrebbe essere invece sopravanzata proprio dal Galles.

L’Italia scenderà in campo con: Silvia Turani (41 caps), Vittoria Vecchini (35 caps), Sara Seye (31 caps), Sara Tounesi (47 caps), Giordana Duca (56 caps), Beatrice Veronese (26 caps), Francesca Sgorbini (32 caps), Elisa Giordano (72 caps), Sofia Stefan (95 caps), Veronia Madia (55 caps), Alyssa D’Incà (30 caps), Sara Mannini (7 caps), Michela Sillari (53 caps), Vittoria Ostuni Minuzzi (40 caps). Valeria Fedrighi non partirà nel quindici titolare a causa di una frattura al metacarpo della mano destra.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Galles, match valido per la quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni di rugby femminile 2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, meta dopo meta, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 12:30!