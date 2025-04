LIVE Moto2, GP Spagna 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera andrà in scena una gara di estrema importanza, che ci darà modo di delineare in maniera un po’ più chiara la situazione a livello di classifica generale.

Dato che siamo tornati nel Vecchio Continente la gara della classe mediana prenderà il via alle ore 12.15 e vedrà scattare dalla pole position Manuel Gonzalez che precede Albert Arenas e Senna Agius. Quarta posizione per Barry Baltus, quinta per Diogo Moreira, quindi Deniz Oncu chiude la seconda fila. Settima posizione per Aron Canet, ottava per David Alonso davanti a Jake Dixon. Il primo degli italiani in 12a posizione è Celestino Vietti, mentre Tony Arbolino è 24°.

Arriviamo alla tappa andalusa con la seguente situazione di classifica: in vetta troviamo Aron Canet con 71 punti con 10 lunghezze di margine su Manuel Gonzalez, mentre è terzo a -12 Jake Dixon, confermando come, per il momento, la Moto2 si possa riassumere in una corsa a 3 per il titolo. Quarta posizione per Daniel Holgado con 36 punti contro i 35 di Marcos Ramirez. E gli italiani…? Il primo dei nostri è Tony Arbolino, ottavo con 28 punti, quindi Celestino Vietti è decimo con 25.

La gara della classe mediana scatterà alle ore 12.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del Gran Premio, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale a Jerez de la Frontera. Buon divertimento!