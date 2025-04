Dove vedere in tv Cobolli-Nakashima, ATP Madrid 2025: orario, programma, streaming

Domani, domenica 27 aprile, Flavio Cobolli sarà nuovamente in campo nel Master1000 di Madrid. Il tennista romano affronterà lo statunitense Brandon Nakashima nel terzo turno del torneo spagnolo, in palio l’accesso agli ottavi di finale.

Il nostro portacolori viene da una partita durata meno del previsto contro il danese Holger Rune. Il vincitore del recente torneo di Barcellona, infatti, dopo aver perso 6-2 il primo set, ha deciso di ritirarsi per via di problemi al ginocchio. Di conseguenza, Cobolli ha avuto via libera e se la vedrà contro il solido americano.

Non ci sono precedenti tra i due e quindi entrambi dovranno trovare le contromisure nel corso della partita. Flavio dovrà avere un rendimento al servizio più continuo, per non essere messo all’angolo dal suo rivale. Nello stesso tempo servirà esprimere la stessa verve dal punto di vista atletico degli incontri precedenti.

La partita tra Flavio Cobolli e Brandon Nakashima, valida per il terzo turno del Masters1000 di Madrid, andrà in scena domani sul campo-3 e sarà la prima nello schedule (ore 11.00). La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport, in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale.

COBOLLI-NAKASHIMA ATP MADRID 2025

Domenica 27 aprile

STADIUM 3 – Inizio ore 11.00

1. [31] Brandon Nakashima vs Flavio Cobolli

A seguire

2. [32] Sofia Kenin vs Anastasia Potapova

A seguire

[Q] Rebeka Masarova vs Peyton Stearns

A seguire

[3] Taylor Fritz vs Benjamin Bonzi

A seguire

[20] Francisco Cerundolo vs Francisco Comesana

COBOLLI-NAKASHIMA ATP MADRID 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport