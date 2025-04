Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Madrid 2025: orario, programma, streaming

Buona la prima e con tanta sofferenza per Sara Errani e Jasmine Paolini, nel torneo di doppio WTA 1000 di Madrid. L le campionesse olimpiche si sono imposte contro la taiwanese Hao-Ching Chan e la messicana Giuliana Olmos, sconfitte per 6-4 6-7 (3) [10-6]. Domani le azzurre affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.

Una prestazione di grande determinazione del duo tricolore, che all’inizio ha faticato a trovare efficienza soprattutto al servizio. Su una terra rapida come quella della capitale spagnola il fondamentale assume dei connotati rilevanti per la conquista dei quindici.

Nel prossimo round contro Kudermetova/Mertens servirà una prestazione di maggior rilievo, per guardare più lontano. Certo, bisognerà anche fare i conti con le energie a disposizione di Paolini, che dovrà come al solito sdoppiarsi con gli impegni in singolare e non è così semplice.

La partita di Errani/Paolini contro Kudermetova/Mertens, valida per il torneo di doppio a Madrid, andrà in scena domani e sarà la terza in programma sul campo n.6, il cui programma avrà inizio alle ore 12.00. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis e dai canali di Sky Sport; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

ERRANI/PAOLINI – KUDERMETOVA/MERTENS WTA MADRID 2025

Domenica 27 aprile

CAMPO 6 – Inizio alle ore 12.00

[3] Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko vs Nadiia Kichenok / Yifan Xu

A seguire

Doppio maschile

A seguire

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Veronika Kudermetova / Elise Mertens

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-KUDERMETOVA/MERTENS WTA MADRID: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport