LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia dei quarti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid (SPA) tra le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova ed Elise Mertens.

Azzurre che hanno esordito positivamente nel torneo madrileno, dopo la cocente sconfitta all’esordio a Stoccarda in cui furono per ben 4 volte a due punti dal match nel tie-break finale prima di soccombere ad Alexandrova/Zhang. Quest’oggi lo scoglio è molto difficile, c’è infatti una coppia di ottime singolariste, che spesso e volentieri ben si dilettano nella nobile arte del doppio

Errani/Paolini che si trovano al momento in sesta posizione a pari merito, giocando gli stessi tornei hanno gli stessi punti esatti. Nella race alle WTA Finals invece si trovano in ottava posizione, l’ultima che permetterebbe l’accesso al ‘Masters’ di fine anno. Vincendo oggi supererebbero momentaneamente la brasiliana Haddad Maia e la tedesca Siegemund, anche loro impegnate a Madrid.

la partita di ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid (SPA) tra le azzurre Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI, che vedrà il via come 3° martch dalle 12.