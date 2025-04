LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025 in DIRETTA: l’Italia punta su Longo Borghini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell’ultima classica delle Ardenne, nonché la quarta e penultima classica monumento stagionale, la Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025.

Dopo l’Amstel Gold Race di Pasqua e la Freccia Vallone di mercoledì, quest’oggi in scena la Liegi-Bastogne-Liegi femminile, con la quale si chiude il trittico delle Ardenne. 153 km da percorrere, con partenza fissata dal comune belga di Bastogne. Primi 60 km caratterizzati da diversi saliscendi, con la presenza di due ascese, la Côte de Saint-Roch (1 km al 10.7%) al km 15.8 e la Côte de Mont-le-Soie (1.8 km al 6.8%) al km 59.7. Succesivamente, le corritrici affronteranno 4 salite nell’arco di 25 km, tra cui spicca per notorietà la Côte de Stockeu (1 km al 12.8%) al km 74.5. Dopo il Col du Rosier (4.3 km al 5.9%), posto al 93esimo km, una lunga discesa di 13 km porterà alla Côte de Desnié (1.6 km al 7.5%), prima delle ultime 6 ascese. Passata suddetta asperità, ricominceranno i saliscendi e le varie salite, tra cui l’iconica Côte de La Redoute (1.5 km al 9.2%) al km 119. Gli ultimi due scogli saranno invece la Côte de la Roche-aux-Faucons (1.2 km al 11%) al km 139.8 e Boncelles (2.1 km al 4.5%) al km 142.8. 10 km più avanti situato il traguardo finale di Liegi, il quale decreterà la campionessa dell’edizione 2025.

Corsa odierna che lascia spazio a scenari di qualunque tipo, diverse le cicliste in lizza per la vittoria. La numero 1 del ranking mondiale Demi Vollering (FDJ – SUEZ) parte favorita, in virtù del secondo posto alla Freccia Vallone e soprattutto dei due successi raggiunti alla Liegi, nel 2021 e nel 2023. La corritrice olandese dovrà però guardarsi alle spalle, data la presenza di cicliste come Lotte Kopecky (Team SD Worx Protime), Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto), la francese Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) e l’azzurra Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). La piemontese si è ripresa dall’infortunio rimediato al Giro delle Fiandre, ottenendo il successo alla Freccia del Brabante e il terzo posto alla Freccia Vallone. L’Italia confida maggiormente in lei, ma sono da tenere d’occhio anche le prove di Silvia Persico (UAE Team ADQ) e Marta Cavalli (Team Picnic PostNL).

La Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025 comincerà alle ore 13.45, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale a partire dalle 15:30, con aggiornamenti costanti minuto per minuto. Vi aspettiamo numerosi!