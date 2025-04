LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in DIRETTA: scontro stellare tra Pogacar ed Evenepoel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2025. Tutto lascia pensare ad una chiusura pirotecnica per una settimana in grado di regalare intense emozioni agli appassionati. La vittoria al cardiopalma di Mattias Skjelmose nell’Amstel Gold Race e l’ennesimo fenomenale numero da fenomeno assoluto di Pogacar sul muro di Huy proiettano gli amanti del grande ciclismo internazionale alla gara odierna.

Si conclude il Trittico delle Ardenne con la Liegi-Bastogne-Liegi 2025. La storica corsa, giunta all’edizione numero 111, parte da Liegi alle ore 10:15 e si conclude nella città belga, arrivo previsto intorno alle 16:30, dopo 252 chilometri. Lo scorso anno si è imposto il fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG staccando di 1 e 39’’ il francese Romain Bardet e di oltre due minuti l’olandese Mathieu Van der Poel.

La prima parte della gara, nel contesto di un tracciato movimentato, presenta come difficoltà più significativa la Côte de Saint-Roch, salita da scalare dopo aver percorso i primi settanta chilometri. Dall’arrivo a Bastogne la corsa entra gradualmente nel vivo. Il Col de Haussire proietta i corridori verso l’impegnativo finale di gara che prevede ben nove salite nell’arco di cento chilometri. L’ultima asperità di giornata, a poco più di tredici chilometri dal traguardo, sarà la Côte de Roche-aux-Faucons a cui seguiranno la discesa e l’arrivo sul traguardo di Liegi.

Innegabile assegnare a Tadej Pogacar il ruolo di favorito per la vittoria finale. Il fenomeno sloveno vuole sigillare la stagione delle classiche di primavera con un nuovo trionfo e mettere definitivamente in archivio il rammarico per la caduta che lo ha frenato alla Parigi-Roubaix. La Freccia Vallone di mercoledì ha ribadito la forza dirompente di uno stratosferico fuoriclasse che, nel punto più duro del tracciato, ha piazzato la stoccata decisiva sgretolando la resistenza dei rivali.

Remco Evenepoel rappresenta, senza dubbio, il rivale più insidioso per il campione del mondo in carica. Il belga della Soudal Quick-Step ha dimostrato di avere recuperato brillantemente dopo il brutto incidente dello scorso inverno e ha firmato un ritorno da sogno con la vittoria nella Freccia del Brabante. L’Amstel Gold Race vissuta da protagonista e conclusa al terzo posto conferma che Evenepoel ha tutte le carte in regola per provare a giocarsi le proprie possibilità di successo.

