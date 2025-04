LIVE Cobolli-Nakashima, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: serve una prova di maturità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) che vede di fronte l’azzurro Flavio COBOLLI e l’americano Brandon Nakashima, ci si gioca un posto in ottavi di finale!

L’azzurro è tornato a vincere due partite nello stesso torneo, dopo averlo fatto in occasione del trionfo di Bucarest e non più in questo 2025. La classifica è tornata a sorridere, dopo la vittoria per il ritiro di Holger Rune infatti il romano è tornato in 33^ posizione virtuale. Vincendo anche oggi si porterebbe Live dentro le teste di serie del prossimo Masters 1000: Roma.

Di fronte c’è un giocatore molto ostico, che ha battuto all’esordio il solido austriaco Sebastian Ofner e che gioca questa partita da n. 32 del mondo virtuale. Da sottolineare come vincendo Cobolli supererebbe Baez e si porterebbe molto vicino proprio al rivale odierno. Tra i due non ci sono precedenti.

Per chi vince ci sarebbe in ottavi ci sarebbe il vincente di Cerundolo-Medvedev. NOn resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di terzo turno di Madrid tra Flavio COBOLLi e Brandon Nakashima. Si parte alle 11, vi aspettiamo!