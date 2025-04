LIVE Trento-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: inizia la finale scudetto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 della finale di Superlega di volley maschile tra Itas Trentino e Lube Civitanova. Va in seca da oggi la quarta finale della storia fra queste due squadre che si ritrovano faccia a faccia in una finale che profuma di storia e rivalità. Nei primi due incroci vincero i marchigiani, nel 2012 e nel 2017. Più recente il successo di Trento, che due anni fa conquistò il tricolore battendo proprio Civitanova, sorpresa della finale. Ma se allora la Lube sembrava già andata oltre le aspettative, quest’anno ha fatto ancora di più con una squadra così giovane, rivoluzionata e inizialmente lontana dai radar delle favorite.

Chi, infatti, avrebbe scommesso lo scorso ottobre su una Civitanova finalista scudetto? Squadra profondamente rinnovata, con un palleggiatore (Denys Kaliberda) alla prima vera esperienza da titolare in una big, eppure capace di raggiungere traguardi insperati. Il merito va anche alla regia dirigenziale di Beppe Cormio, già protagonista in passato a Trento, che ha costruito una squadra capace di vincere la Coppa Italia e poi ribaltare la semifinale con Perugia. Proprio da qui si riparte: la Lube arriva all’ultimo atto con il morale alle stelle ma con addosso la fatica di una serie estenuante contro gli umbri. La rimonta in gara 5 è già leggenda: sotto 2-0 e 14-13 nel tie-break, Civitanova ha avuto la forza di reagire e vincere in un PalaBarton violato due volte, impresa tutt’altro che banale. E tutto questo senza il libero titolare, quel Fabio Balaso che rappresenta un pilastro della Nazionale. Al suo posto, il giovane Francesco Bisotto si è rivelato un elemento affidabile, disputando almeno quattro partite da veterano.

La chiave tecnica del successo marchigiano è stata senza dubbio la battuta. Il servizio ha permesso di mettere alle corde Perugia e sarà ancora una volta l’arma su cui puntare per provare a sorprendere anche Trento. Lagumdzija, Bottolo e Nikolov formano un trio micidiale dai nove metri, in grado di creare scompiglio anche nelle linee di ricezione più solide.

Sul fronte opposto, Trento può contare su due vantaggi importanti: una decina di giorni di riposo in più rispetto agli avversari e il fattore campo in caso di gara 5, avendo chiuso la regular season al primo posto. I precedenti stagionali raccontano di un confronto equilibrato: 3-1 per Civitanova all’andata, 3-1 per Itas al ritorno, 3-0 per Trento nella semifinale del Mondiale per Club, e 3-2 per la Lube in Coppa Italia. Insomma, la serie promette scintille. Per la squadra di Fabio Soli, la ricezione sarà probabilmente il nodo cruciale.

A differenza di Perugia, che ha pagato la condizione fisica non ottimale di Plotnytskyi, Trento arriva al completo e con un Michieletto in grande spolvero. L’azzurro, determinante nella semifinale con Piacenza, vuole chiudere la stagione da protagonista anche nella sfida più importante. Infine, occhi puntati su Kamil Rychlicki, grande ex della serie. Già determinante nella semifinale, il suo rendimento potrebbe fare la differenza tra il sogno e la realtà. Se riuscirà a ripetere quanto fatto contro Piacenza, Trento potrà davvero sperare di sollevare un altro trofeo.

Le probabili formazioni vedono Civitanova con Boninfante al palleggio, Lagumdzija opposto, Chinenyeze e Podrascanin al centro, Bottolo e Nikolov schiacciatori e Bisotto (o Balaso) libero. Trento dovrebbe rispondere con Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, i centrali Kozamernik e Flavio Gualberto, in banda Michieletto e Lavia e Laurenzano opposto.

si parte alle ore 18.30!