LIVE Italia-Giappone, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della promozione

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone, incontro inaugurale del gruppo A dei Mondiali Divisione I di hockey ghiaccio 2025. A Sfantu Gheorge (Romania) inizia la caccia alla promozione alla massima serie della formazione italiana. Dopo tanti anni nella categoria inferiore gli azzurri provano a tornare ai piani alti di questo sport.

Il cammino dell’Italia inizierà alle 11.30 contro il Giappone. Negli scorsi giorni gli azzurri hanno disputato due amichevoli in preparazione a questa competizione: il 18 aprile è arrivata una vittoria per 3-2 contro la Polonia, che il giorno successivo si è riscattata con un netta vittoria per 3-1. Un solo test per la formazione nipponica che lo scorso giovedì ha perso per 1-0 dall’Ucraina. Il Giappone è reduce dall’ottima prestazione ai Giochi Asiatici, terminati con la sconfitta in finale per 5-0 dal Kazakhistan.

Italia e Giappone si sono affrontate anche lo scorso anno nei Mondiali Divisione I. In quell’occasione l’Italia vinse 4-3 con la rete decisiva di Luca Frigo nel corso dei supplementari. Gli azzurri hanno poi terminato quel raggruppamento in terza posizione con 9 punti, mentre i nipponici hanno chiuso al penultimo posto con 4 punti.

L'incontro è in programma per le 11.30.