Italia-Galles oggi in tv, Sei Nazioni rugby femminile 2025: orario, programma, streaming

Dopo il posticipo di un giorno dovuto al lutto nazionale per i funerali di Papa Francesco, tornerà in campo oggi, domenica 27 aprile, alle ore 12.30, nel quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile, l’Italia del CT Fabio Roselli: le azzurre affronteranno il Galles nel match che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.

Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, sceglie di effettuare tre cambi rispetto al XV iniziale schierato con la Francia: Sofia Stefan torna titolare al posto di Alia Bitonci, Francesca Sgorbini si riprende una maglia dal 1′ in luogo di Alissa Ranuccini, infine l’infortunata Valeria Fedrighi verrà sostituita da Sara Tounesi.

Per il match della quinta giornata del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Max e dalle 13.15 Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e dalle 13.15 Rai Play, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2025

Domenica 27 aprile – Stadio Sergio Lanfranchi di Parma

12.30 Rugby femminile, Sei Nazioni: Italia-Galles- Diretta tv su Sky Sport Max e dalle 13.15 Rai Sport HD

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max e dalle 13.15 Rai Sport HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e dalle 13.15 Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-GALLES

Italia

15 Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 40 caps)

14 Aura Muzzo (Villorba Rugby, 53 caps)

13 Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova, 90 caps)

12 Sara Mannini (Rugby Colorno, 7 caps)

11 Alyssa D’Incá (Villorba Rugby, 30 caps)

10 Veronica Madia (Rugby Colorno, 55 caps)

9 Sofia Stefan (Svincolata, 95 caps)

8 Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova, 72 caps) – capitana

7 Francesca Sgorbini (ASM Clermont Rugby, 32 caps)

6 Beatrice Veronese (Valsugana Rugby Padova, 26 caps)

5 Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

4 Sara Tounesi (Montpellier Herault Rugby, 47 caps)

3 Sara Seye (Ealing Trailfinders, 31 caps)

2 Vittoria Vecchini (Valsugana Rugby Padova, 35 caps)

1 Silvia Turani (Harlequins, 41 caps)

A disposizione

16 Desirèe Spinelli (Benetton Rugby Treviso, 2 caps)

17 Emanuela Stecca (Villorba Rugby, 15 caps)

18 Gaia Maris (Valsugana Rugby Padova, 36 caps)

19 Isabella Locatelli (Rugby Colorno, 52 caps)

20 Alissa Ranuccini (Rugby Colorno, 13 caps)

21 Alia Bitonci (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

22 Beatrice Rigoni (Sale Sharks, 83 caps)

23 Francesca Granzotto (Unione Rugby Capitolina, 18 caps)

Galles

15 Jasmine Joyce (Bristol Bears)

14 Lisa Neumann (Harlequins)

13 Hannah Jones (captain, Gloucester/Hartpury)

12 Courtney Keight (Bristol Bears)

11 Carys Cox (Ealing Trailfinders)

10 Lleucu George (Gloucester/Hartpury)

9 Keira Bevan (vice-captain, Bristol Bears)

1 Gwenllian Pyrs (Sale Sharks)

2 Kelsey Jones (Gloucester/Hartpury)

3 Donna Rose (Saracens)

4 Abbie Fleming (Harlequins)

5 Gwen Crabb (Gloucester/Hartpury)

6 Kate Williams (Gloucester/Hartpury)

7 Bethan Lewis (Gloucester/Hartpury)

8 Georgia Evans (Saracens)

A disposizione

16 Carys Phillips (Harlequins)

17 Maisie Davies (Gwalia Lightning)

18 Jenni Scoble (Gwalia Lightning)

19 Natalia John (Brython Thunder)

20 Alex Callender (vice-captain, Harlequins)

21 Sian Jones (Gwalia Lightning)

22 Hannah Bluck (Brython Thunder)

23 Catherine Richards (Gwalia Lightning)