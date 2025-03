Sport in tv oggi (sabato 15 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 15 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Grandissima attesa per i motori: a Melbourne si disputeranno le qualifiche del GP di Australia per la F1 in vista della gara di domenica, mentre a Termas de Rio Hondo andranno in scena le qualifiche e la Sprint Race del GP di Argentina per la MotoGP.

Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza, ma attenzione anche al menu delle discipline invernali con il gigante maschile di Hafjell, i Mondiali di short track e speed skating, i Mondiali di curling femminile, le mass start di biathlon a Pokljuka, il PSL di snowboard a Winterberg.

L’Italia chiuderà il Sei Nazioni di rugby ospitando l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma, da seguire anche le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells mentre nella notte Marvin Vettori tornerà a combattere nella MMA. Da seguire anche le semifinali della Coppa Italia della pallanuoto maschile, i campionati nazionali di basket, pallamano, pallanuoto e l’abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 15 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 15 marzo

01.00 BASKET (NBA) – Memphis Grizzliers-Cleveland Cavaliers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.15 F3 – GP Australia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.30 F1 – GP Australia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.15 F2 – GP Australia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 F1 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 CURLING (Mondiali femminili) – Quattro partite: Svezia-Norvegia, Lituania-Canada, Giappone-Corea del Sud, Cina-Turchia (diretta streaming su The Curling Channel)

07.05 SHORT TRACK – Mondiali a Pechino, seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, canale YouTube di ISU)

09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Oslo, HS134 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Hafjell, prima manche (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Oslo, HS134 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – All England Open (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Winterberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 ATLETICA – Coppa Europa di lanci, prima giornata (diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics)

10.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 femminile a Vikersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 CURLING (Mondiali femminili) – Quattro partite: Italia-Danimarca, USA-Svizzera, Svezia-Turchia, Scozia-Canada (diretta streaming su The Curling Channel)

11.15 CICLISMO – Parigi-Nizza, settima tappa: Nizza-Auron (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.25; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.50; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.25; diretta streaming su Rai Play dalle ore 13.50)

11.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 20 km in tecnica classica femminile a Oslo (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sampdoria-Napoli (diretta streaming su DAZN)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Hafjell, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.50 CICLISMO – Tirreno-Adriatico, sesta tappa: Cartoceto-Frontignano (diretta tv su Eurosport 2 e RaiSportHD dalle ore 15.15; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.20; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.15)

12.40 MOTO3 – GP Argentina, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 GOLF (PGA Tour) – The Players Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

13.00 BOB (Mondiali) – Bob a 4 maschile a Lake Placid, terza e quarta manche (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.25 MOTO2 – GP Argentina, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.35 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Pokljuka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valladolis-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Brizz-Plebiscito Padova, Cosenza-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 20 km in tecnica classica maschile a Oslo (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.15; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.15)

14.00 SPEED SKATING – Mondiali ad Hamar, terza giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 3, Discovery+, canale YouTube di ISU)

14.10 MOTOGP – GP Argentina, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.15 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Winterberg, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

14.30 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Parma-Bologna (diretta streaming su DAZN)

14.50 MOTOGP – GP Argentina, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Serie A) – Monza-Parma (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Spezia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Brescia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Modena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Arezzo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Carpi-Pineto (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Lucchese-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Milan Futuro-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Rimini-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pescara-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.15 RUGBY (Sei Nazioni) – Italia-Irlanda (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Augsburg-Wolfsburg, Werder Brema-Borussia Moenchengladbach, Mainz-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Pokljuka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Brighton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Ipswich-Nottingham (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-West Ham (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Southampton-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Pontinia-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Oslo, 5 km (diretta streaming su Discovery+)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

16.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Oslo, 10 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Craighleith (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

16.50 MOTO3 – GP Argentina, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 maschile a Vikersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile a Schladming (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 18.45; diretta streaming su Olympic Channel, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.45)

17.00 PALLANUOTO (Coppa Italia, semifinale) – Brescia-Savona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.15 CALCIO (Serie B) – Pisa-Mantova (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Perugia-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (HNL Croata) – Dinamo Zagabria-Lokomotiv Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

17.30 NUOTO ARTISTICO – Campionati Italiani, prima giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 3)

17.45 RUGBY (Sei Nazioni) – Galles-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 MOTO2 – GP Argentina, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup, finale d’andata) – Trieste-ZV de Zaan (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Milan-Como (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Scrivia-Alpo VillaFranca (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Salerno-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Frogs Legnano-Rhinos Milano (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Tre partite: Vinumitaly Petrarca-Manfredonia, Cosenza-Eboli, Pomezia-Roma 1927 (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.00 BOB (Mondiali) – Bob a 2 femminile a Lake Placid, terza e quarta manche (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

18.30 PALLANUOTO (Coppa Italia, semifinale) – Pro Recco-Trieste (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Ancona (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Brentford (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Casalgrande Padana-Padova, Cassano-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 MOTOGP – GP Argentina, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Mezzocorona-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Angers-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Porto-AVS (diretta streaming su DAZN)

19.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Indian Wells, finale doppio (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Bari-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

19.30 BOXE – Riunione a Liverpool, main event: Ball vs Doheny, Mondiale WBA pesi piuma (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Brescia-Olimpia Milano (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Trapani-Trieste (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Torino-Empoli (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 RUGBY (Sei Nazioni) – Francia-Scozia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Sporting Lisbona-Famaliçao (diretta streaming su DAZN)

21.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Indian Wells, semifinali singolare (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 22.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

22.00 MMA – UFC Fight Night 254, main event: Marvin Vettori vs Roman Dolidze (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 22.35; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.35)

22.00 VELA – SailGP a Los Angeles, prima giornata (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

23.00 F2 – GP Australia, gara-2 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 BASKET (NBA) – Brooklyn Nets-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)