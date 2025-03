LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, Bagnaia sfida Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche della Sprint Race a Termos de Rio Hondo, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. In Argentina la sfida iridata riprende e sarà sicuramente un sabato molto intenso su una pista che si presta alle interpretazioni e in cui anche il differente livello di grip potrebbe essere un fattore discriminante.

Francesco Bagnaia lancia il guanto di sfida a Marc Marquez. Inutile negarlo, con Jorge Martin costretto a stare fermo per i suoi infortuni, il duello interno al team ufficiale Ducati è quello che ci si aspetta maggiormente. In Thailandia Marc ha fatto capire con estrema chiarezza le sue intenzioni, andandosi a prendere pole-position, vitoria nella Sprint e affermazione nella gara domenicale.

Vedremo quale sarà la reazione di Pecco e se ci sarà su di un tracciato che in passato non ha sorriso al piemontese, contrariamente all’iberico. Da capire se ci saranno altri inserimenti, come è accaduto a Buriram con la Ducati Gresini di Alex Marquez. La pattuglia di Borgo Panigale così numerosa potrebbe favorire qualche variazione sul tema.

Si comincia con la seconda sessione di prove libere prevista alle 14.10 italiane, a precedere le qualifiche (inizio dalle 14.50). La Sprint Race prenderà il via dalle 19.00 nostrane (12 giri).