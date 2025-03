LIVE Snowboard, PSL Winterberg 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia anche della coppa di specialità!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale dell’ultima tappa di Slalom parallelo della Coppa del Mondo di snowboard! Ci troviamo a Winterberg (Germania): Gabriel Messner e Daniele Bagozza cercano la loro prima Coppa del Mondo di specialità: Auner nel mirino! Semaforo verde alle 14.15!

Slalom cruciale per gli osservati speciali Gabriel Messner e Daniele Bagozza. I due azzurri si trovano al secondo e terzo posto della classifica di specialità di Slalom parallelo, rispettivamente a 3 e 11 lunghezze dal leader Arvid Auner. L’austriaco guarda tutti dall’alto a quota 219 punti. Attenzione anche ad Andreas Prommegger, quarto a 204 punti, vigile alle spalle del nostro Daniele Bagozza. Per i due atleti tricolore ghiotta occasione di vincere per la prima volta in carriera la Coppa del Mondo di specialità, titolo che manca dalla vittoria di Aaron March nella Coppa del Mondo del 2021.

Prosegue la stagione da record dell’Italia in Coppa del Mondo. Dopo aver visto Maurizio Bormolini guadagnarsi il trofeo di specialità nel PGS e vincere la sua prima Sfera di Cristallo, la nazionale azzurra non vuole fermarsi e mette nel mirino anche la coppa di specialità di Slalom parallelo, giunto all’ultima tappa tedesca di Winterberg. Dolci ricordi in particolare per Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso che, sulle nevi tedesche, conquistarono entrambi il gradino più basso del podio dopo le small final disputate rispettivamente in batteria con Rok Marguc e Cheyenne Loch, il 9 marzo 2024.

OA Sport vi offre la diretta live testuale del PSL di Winterberg, ultima tappa tedesca valevole per la Coppa del Mondo di snowboard 2024-2025. Le fasi finali cominceranno alle ore 14.15: non perdetevi una sola batteria grazie ai nostri aggiornamenti continui in tempo reale!