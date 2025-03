LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si decide tutto a Frontignano! Ayuso favorito, Ganna proverà a resistere?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2025. La corsa dei due mari entra nel vivo con la tappa regina: i corridori si affronteranno lungo un percorso di 163 km che li porterà da Cartoceto a Frontignano. Quest’oggi con ogni probabilità si deciderà l’erede di Jonas Vingegaard, vincitore di questa corsa lo scorso anno.

Il profilo della tappa è molto mosso anche se ci sarà solamente una salita ufficiale a precedere l’ascesa di Frontignano. Poco dopo aver superato i 100 chilometri di corsa i corridori affronteranno il Crispiero (5.6 km al 5% di pendenza media). Ci sarà spazio per rendere la corsa dura anche nei chilometri successivi: chi vorrà vincere la tappa potrebbe scegliere di imporre un’andatura elevata su Le Fornaci (4 km al 5.1%) per poi aggredire la salita finale, che dura 7.6 km con una pendenza media del 7.9%.

Il favorito per questa tappa è Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG). Lo spagnolo proverà a recuperare 22″ a Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e balzare in testa alla generale. Attenzione però a dare per battuto l’azzurro: negli scorsi giorni l’italiano ha dimostrato di essere in una condizione stellare e su una salita come quella di Frontignano può provare a stringere i denti. Proveranno a far saltare il banco Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), che parte con 7″ di ritardo da Ayuso, e Giulio Ciccone (Lidl – Trek) che proverà a confermare quanto fatto vedere allo UAE Tour.

La partenza è prevista per le 12.45 da Cartoceto. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa integrale della Tirreno-Adriatico 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!