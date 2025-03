LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: Giovannini e Di Stefano a caccia nella mass start

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della terza e penultima giornata dei Mondiali di speed skating 2024-2025. All’Hamar Olympic Hall (Norvegia), la rassegna continentale è ormai entrata nel vivo e ieri, finalmente, grazie ad una splendida prestazione della squadra maschile è arrivata la prima medaglia d’argento nel Team Pursuit.

Il programma odierno sarà particolarmente ricco, si inizierà intorno alle 14:00 con i 1000m femminili, gara senza azzurre in gara, in cui le grande favorite appaiono essere Miho Tagaki, Jutta Leerdeam e Brittany Bowe, senza dimenticarsi della fuoriclasse Antoinette Rijpma-De jong e della cinese Mei Han. La stessa distanza verrà poi affrontata al maschile, in questo caso i colori azzurri verranno rappresentati da Davide Bosa, il cui obiettivo sarà quello di avvicinare la top10. Si tratta di una distanza in cui i distacchi saranno estremamente risicati, ma i migliori tempi d’accredito sono quelli di Jordan Stolz, Jenning De Boo e Nuis Kjeld.

La seconda parte del programma sarà quella più interessante se si guarda alle potenzialità dell’Italia. Alle 15:37 toccherà ai 5000m femminili: saranno 12 le atlete a scendere in pista, con Francesca Lollobrigida sicuramente a caccia di una top5 dopo il quinto posto ottenuto nei 3000m, la medaglia non sarà facile da raggiungere, ma questa atleta ha ormai dimostrato di essere capace di tutto. Il tempo d’iscrizione migliore è quello di Martina Sablikova, che non è però più l’atleta di qualche stagione fa, le vere favorite per la vittoria sono Marel Conijn, Ragne Wiklund e Isabelle Weidemann.

L’ultima gara di oggi sarà la mass start maschile, prova in cui l’Italia crede molto grazie alla presenza di due fuoriclasse come Andrea Giovannini e Daniele di Stefano, in particolar modo il primo, per quanto mostrato in stagione e negli ultimi anni, è sicuramente tra i papabili alle medaglie. Si tratta ovviamente di una gara particolare rispetto a quella contro il cronometro, in cui la tattica e i possibili contatti potrebbero risultare determinanti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della tera e penultima giornata dei Mondiali di speed skating 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, metro dopo metro, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 14:00!