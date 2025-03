LIVE Italia-Irlanda, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: ultimo impegno per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2025 tra Italia ed Irlanda. L’Olimpico di Roma accoglie gli azzurri per l’ultima volta nella speranza di evitare il cucchiaio di legno. Sfida a distanza con il Galles, che ospita l’Inghilterra, mentre la Francia ha il match point per il trofeo tra le mura amiche al cospetto della Scozia.

Squadra di Gonzalo Quesada che cercherà di tirare un brutto scherzo agli irlandesi nei giorni dell’importante festa di San Patrizio. Sette i cambi rispetto all’ultima uscita con Allan che torna titolare come estremo con Capuozzo e Ioane ali. Confermatissimi al centro Brex e Menoncello, mentre in mediana torna la coppia Page-Relo/Garbisi. Tra gli avanti l’unico nuovamente titolare sarà Negri, affiancato da Lorenzo Cannone e Zuliani. Lamb e Ruzza in seconda linea, con la prima linea composta da Lucchesi, Ferrari e Fischetti. Per la seconda volta in carriera il capitano sarà Juan Ignacio Brex.

Tra gli ospiti coach Simon Easterby mischia leggermente le carte rispetto alla sconfitta di settimana scorsa contro la Francia. Panchina per Prendergast e Murray, ma recuperano tre pedine fondamentali come Lowes, Hansen e Ringrose. Due i cambi complessivi nel pack con la prima linea confermata nonostante il KO interno. Panchina che può spaccare la partita con Aki ed il già citato Prendergast.

LE FORMAZIONI

ITALIA:

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 85 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 27 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 45 caps) – capitano

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 27 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 38 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 46 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 17 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 27 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 31 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 62 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 63 caps)

4 Dino LAMB (Harlequins, 11 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 63 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 32 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 51 caps)

A disposizione: Nicotera, Spagnolo, Zilocchi, Niccolò Cannone, Lamaro, Vintcent, Varney, Marin.

IRLANDA:

15 Hugo Keenan (Leinster Rugby)

14 Mack Hansen (Connacht)

13 Garry Ringrose (Leinster Rugby)

12 Robbie Henshaw (Leinster Rugby)

11 James Lowe (Leinster Rugby)

10 Jack Crowley (Munster Rugby)

9 Jamison Gibson-Park (Leinster Rugby)

8 Caelan Doris (Capitano, Leinster Rugby)

7 Josh Van Der Flier (Leinster Rugby)

6 Jack Conan (Leinster Rugby)

5 Tadhg Beirne (Munster Rugby)

4 James Ryan (Leinster Rugby)

3 Finlay Bealham (Connacht)

2 Dan Sheehan (Leinster Rugby)

1 Andrew Porter (Leinster Rugby)

A disposizione: McCarthy, Boyle, Furlong, Joe McCarthy, O’Mahony, Murray, Prendergast, Aki.

La sfida della quinta giornata del Sei Nazioni 2025 tra Italia ed Irlanda inizierà alle 15.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!