LIVE Vettori-Dolidze, MMA in DIRETTA: The Italian Dream fa il suo ritorno!

L’atleta italiano Marvin Vettori è pronto a tornare nella gabbia della più grande competizione di arti marizali miste UFC di Dana White. Dopo un lungo stop di oltre 21 mesi torna in azione il peso medio italiano più forte mai avuto in UFC, Marvin Vettori, che sarà protagonista insieme al georgiano Roman Dolidze del main event della UFC Fight Night che andrà in scena all’UFC Apex di Las Vegas in Nevada oggi sabato 15 marzo.

Marvin Vettori, in questo momento n.8 nel ranking, è considerato come detto il miglior fighter italiano di sempre nelle Arti Marziali Miste nella promotion in questione e ha già affrontato il georgiano Dolidze (n.11 in classifica) due anni fa nel 2023. Il primo incontro andò in scena a UFC 286 e vide vincere The Italian Dream per via di una decisione unanime dopo tre round. Questo secondo incontro sarà invece su 5 riprese e sarà cruciale per mantenere un posto di alto livello nella categoria al limite degli 84 kg, che sta attraversando una fase di molti cambiamenti con Adesanya e Pereira. Una vittoria può rilanciare l’azzurro nella top 5.

Ecco l’intera main card.

SuYoung You vs AJ Cunningham

A seguire – Da’mon Blackshear vs Cody Gibson

A seguire – Alexander Hernandez vs Kurt Holobaugh

A seguire – Seungwoo Choi vs Kevin Vallejos

A seguire – Chidi Njokuani vs Elizeu Zaleski dos Santos

A seguire – Marvin Vettori vs Roman Dolidze

