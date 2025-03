LIVE Short track, Mondiali 2025 in DIRETTA: Sighel e Fontana a caccia di medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dell’edizione 2025 Mondiali di short track, in corso a Pechino (Cina). L’appuntamento più importante della stagione entra in una fase cruciale: quest’oggi si assegneranno le prime medaglie della manifestazione, e l’Italia andrà subito alla caccia di allori pesanti forte di una spedizione giovane, numerosa e ambiziosa.

Due i nomi sui quali l’Italia fa maggior affidamento. In campo maschile, la stella Pietro Sighel dovrà trascinare tutta la squadra, uscita malconcia dall’eliminazione della staffetta. Sighel nelle ultime due stagioni ha effettuato un’ulteriore salto di qualità, e si vorrà confermare ai vertici andandosi a prendere il maggior numero di metalli possibili. Il classe 1999 sarà uno degli uomini da battere nelle due gare presenti nel programma odierno, 500 e 1500 metri, competizione quest’ultima nella quale vedremo anche Luca Spechenhauser.

Tra le donne saranno tre le italiane impegnate sul ghiaccio, tutte al via nei 1000 metri, unica gara femminile prevista per questo sabato. Le punte, Arianna Fontana e Elisa Confortola, tenteranno l’assalto al podio: da un lato troviamo la capitana della squadra azzurra, la quale ambisce a collezionare una medaglia per la nona volta in un’edizione iridata, dall’altro una giovanissima consacratasi in questa stagione. La terza azzurra sarà Gloria Ioratti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dell'edizione 2025 Mondiali di short track, in corso a Pechino (Cina), il cui via è programmato per le 07.05 ora italiana.