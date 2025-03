LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: subito un debutto impegnativo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Danimarca, incontro dei Mondiali di curling femminile 2025. A Uijeongbu (Corea del Sud) inizia la rassegna iridata della nazionale italiana che sarà chiamata subito ad un impegno da non sottovalutare.

Il team italiano sarà formato da Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Stefania Constantini (skip) e Marta Lo Deserto (alternate). L’Italia parte con il ruolo di outsider e l’obiettivo di replicare quanto fatto la scorsa stagione: nel 2024 le azzurre hanno superato il round robin chiudendo la competizione al quarto posto. Le italiane sono arrivate ai piedi del podio anche agli Europei dello scorso autunno dopo le sconfitte con Svizzera e Scozia nella fase ad eliminazione.

La formazione danese sarà guidata dallo skip Madeleine Dupont che verrà affiancata da Mathilde Halse, Jasmin Holtermann e Denise Dupont mentre My Larsen sarà l’alternate. Nell’ultimo Mondiale la Danimarca ha raggiunto i play-off venendo sconfitta nei quarti di finale proprio dalle azzurre con il punteggio di 7-3. Agli Europei 2024 le danesi hanno chiuso al quinto posto il round robin non qualificandosi per la fase ad eliminazione diretta.

La sfida tra Italia e Danimarca è in programma alle 19.00 locali, le 11.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Danimarca, incontro della prima giornata dei Mondiali di curling con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!