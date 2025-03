Dove vedere il GP d’Argentina 2025 di MotoGP in tv: orari fine settimana, programma Sky e TV8

Dopo aver metabolizzato quanto avvenuto a Buriram in occasione del Gran Premio di Thailandia, esordio della nuova stagione, il Motomondiale si prepara per la seconda tappa del suo calendario. Ci attende, infatti, un gradito ritorno. Stiamo parlando del Gran Premio di Argentina che, nella passata annata, era stato cancellato per decisione del Governo sudamericano.

Sul tracciato di Termas de Rio Hondo ci attende un weekend di estrema importanza. Non solamente per la tappa in sé ma, soprattutto, per capire se quanto abbiamo visto in Thailandia sarà confermato, o meno. I valori in pista, nelle tre classi, saranno riveduti e corretti, oppure assisteremo già alle prime fughe in classifica generale?

Come sempre, ovviamente, sarà la classe regina a monopolizzare l’attenzione. La doppietta di Marc Marquez in quel di Buriram ha spaventato il resto del gruppo e, anche per questo motivo, dovremo attendere la risposta di Francesco “Pecco” Bagnaia che non è andato oltre due terzi posti nel fine settimana d’esordio. La pista di Termas de Rio Hondo è particolare. Sarà ancora dominio-Ducati, oppure vedremo gli inserimenti di Aprilia, KTM o altri marchi?

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del GP di Argentina sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno, e Sky Sport 1 (201) che garantirà i momenti clou della tre-giorni argentina. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) vedremo in diretta in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare domenicali saranno in differita (Moto3 ore 18.35, Moto2 ore 19.50, MotoGP ore 21.30). In streaming il fine settimana si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it si potrà vedere il palinsesto del canale. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere nemmeno un turno o sessione.

PROGRAMMA GP ARGENTINA 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 14 marzo

Ore 13.00-13.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 13.50-14.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 14.45-15.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 17.15-17.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 18.05-18.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 19.00-20.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 15 marzo

Ore 12.40-13.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 13.25-13.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 14.10-14.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 14.50-15.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 15.15-15.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 16.50-17.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 17.15-17.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 17.45-18.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 18.10-18.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 19.00 Sprint Race MotoGP (12 giri)

Domenica 16 marzo

Ore 14.40-14.50 Warm-up MotoGP

Ore 16.00 Gara Moto3 (18 giri)

Ore 17.15 Gara Moto2 (21 giri)

Ore 19.00 Gara MotoGP (25 giri)