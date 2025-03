LIVE Biathlon, Mass start maschile Pokljuka 2025 in DIRETTA: Giacomel punta alla vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Mass Start maschile da 15km che va in scena da Pokljuka (Slovenia), Tommaso Giacomel ci arriva da uomo più in forma della Coppa del Mondo di Biathlon 2024-25!

La corsa alla sfera di Cristallo entra sempre più nella fase cruciale. Johannes Thingnes Bø non si è presentato nelle migliori condizioni alla tappa slovena e nella Short Individual è apparso decisamente fuori forma sugli sci. Tuttavia, è riuscito a mettere una pezza perdendo 44 punti da Sturla Holm Lægreid, secondo giovedì. Il distacco ammonta adesso a 39 punti e tutto è ancora in discussione: oggi però deve assolutamente chiudere davanti al compagno di squadra.

Tommaso Giacomel è uno degli ‘arbitri’ della contesa. L’azzurro può essere considerato l’uomo più in forma del circuito per due motivi. Il primo è legato al fatto che non sbagli in piedi in gare individuali dalla Mass che chiuse i Mondiali di Lenzerheide. Il secondo vien da sé, e c’è sempre stato: il trentino è uno dei primi 5 atleti sugli sci. Purtroppo l’Italia avrà solo l’importante presenza, seppur importante, del 6° classificato nella Generale.

I punti di distacco dal podio sono appena 54: serve rosicchiare punti a Perrot, Samuelsson e Jacquelin! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della Mass Start maschile di Pokljuka, si parte alle ore 15:45: vi aspettiamo!