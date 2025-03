F1 in tv, orari FP3 e qualifiche GP Australia 2025: programma 15 marzo, diretta Sky, differita TV8

Domani, sabato 15 marzo, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP d’Australia, primo round del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista dell’Albert Park di Melbourne si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la prima pole-position della stagione.

La Ferrari affronterà questo time-attack con grande attenzione. Nel 2024 uno dei problemi della Rossa sono state proprio le qualifiche, che sovente hanno messo in salita i week end. In realtà, nella terra dei canguri, la storia recente fa sorridere il Cavallino Rampante, citando i successi del monegasco Charles Leclerc nel 2022 e dello spagnolo Carlos Sainz un anno fa. Interessante capire come Lewis Hamilton, nuovo arrivato a Maranello, riuscirà a mettere insieme i pezzi del puzzle.

Sainz che da questa stagione è in Williams e nel corso delle prove libere ha dimostrato di avere un certo feeling con la monoposto di Grove. McLaren che con Lando Norris e il padrone di casa, Oscar Piastri, si candida al ruolo di favorita per la conquista della p.1, ma attenzione a Max Verstappen e alla Red Bull, sempre presenti quando conta davvero. Da non sottovalutare, logicamente, la Mercedes con il britannico George Russell e Kimi Antonelli.

La seconda giornata del fine-settimana del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la differita in chiaro su TV8 e su TV8.it solo delle qualifiche, mentre le prove libere 3 saranno trasmesse solo dai canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 IN TV

Sabato 15 marzo (orari italiani)

Ore 2.30-3.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 6.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); è prevista la differita solo delle qualifiche dalle 13.30 italiane su TV8.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; è prevista la differita solo delle qualifiche dalle 13.30 italiane su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

