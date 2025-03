LIVE Skicross, Craigleith 2025 in DIRETTA. Deromedis ha bisogno di punti, terzultima gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenute e benvenuti alla diretta live testuale della tappa canadese di Craigleith (gara -2) valevole per la Coppa del Mondo di skicross. Simone Deromedis può avvicinarsi sensibilmente alla Sfera di Cristallo, per farlo non deve perdere d’occhio i rivali Wilmsmann e Howden. Ambizioni di podio finale anche per Jole Galli. Appuntamento alle ore 16.30 italiane!

Sei gli atleti azzurri scelti dal direttore tecnico Bartolomeo Pala: Jole Galli unica rappresentante in campo femminile e attualmente quinta in classifica a -124 punti dalla canadese India Sherret. Sul fronte maschile saranno presenti Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Davide Cazzaniga e Dominik Zuech. L’Italia può sognare in grande.

Fine settimana di assoluta importanza per Simone Deromedis, impegnato nel doppio appuntamento sulle nevi candesi di Craigleith. Il mantra è contenere il più possibile il tedesco Florian Wilmsmann ed il canadese padrone di casa Reece Howden. I due viaggiano ad una distanza senza dubbio buona ma non ancor del tutto rassicurante: 99 e 141 punti di distacco rispetto all’azzurro che ha messo nel mirino la Sfera di Cristallo grazie ad un percorso fatto di solidità e continuità. Il week-end canadese saprà darci indicazioni precise sulle chance di titolo del classe 2000. Tappa rilevante anche per Jole Galli, l’azzurra è quinta in classifica e sogna il terzo posto rappresentato al momento dalla svizzera Fanny Smith, a sole 45 lunghezze.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della gara -2 della tappa di Cragleith, terzultimo round della Coppa del Mondo di Skicross 2024-2025. Non perdetevi una sola batteria grazie ai nostri aggiornamenti live no stop. Si parte con le fasi finali alle ore 16.30 italiane!