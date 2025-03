Sport in tv oggi (sabato 1° marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 1° marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla MotoGP, che apre ufficialmente la stagione: il GP Thailandia propone le qualifiche e la Sprint Race. Grande abbuffata di discipline invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino offre la discesa libera femminile a Kvitfjell e il gigante maschile a Kranjska Gora; i Mondiali di sci nordico regalano lo skiathlon per il fondo, combinata nordica e salto con gli sci; lo skicross andrà in scena a Gudauri, imperdibile lo snowboard con un paio di appuntamenti.

Da non dimenticare i Mondiali juniores di sci alpino, biatlon, pattinaggio artistico e la Coppa del Mondo di speed skating. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la Omloop Nieuwsblad, la tappa della O Gran Camino e la Faun-Ardeche Classic, mentre il tennis offrirà le finali a Dubai e le semifinali degli altri tornei della settimana. Spazio anche alla Coppa del Mondo di pentathlon e nuoto artistico, al terzo giro dei tornei di golf della settimana, il Grand Slam di judo.

Completano il quadro i campionati nazionali di volley, basket, pallamano, pallanuoto, rugby e il sontuoso piatto di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e i tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 1° marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 1° marzo

01.00 TENNIS – WTA 500 Merida, semifinali (diretta tv su Supertennis; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

02.00 TENNIS – ATP 500 Acapulco, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

02.00 BASKET (NBA) – Memphis Grizzlies-New York Knicks (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.40 MOTO3 – GP Thailandia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.25 MOTO2 – GP Thailandia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.10 MOTOGP – GP Thailandia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.50 MOTOGP – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.50 MOTO3 – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

07.00 SNOOKER – World Open, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

07.05 RUGBY (Super Rugby) – Hurricanes-Blues (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.45 MOTO2 – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

07.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Gudauri (diretta tv su Eurosport 2, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.00 GOLF (DP World Tour) – South African Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.30)

09.00 MOTOGP – GP Thailandia Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Krynica, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Finale femminile a Il Cairo (diretta streaming su UIPM Tv)

09.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – SuperG femminile a Tarvisio, valido anche per la combinata a squadre (diretta streaming sul canale YouTube di FIS)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open di Germania (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Solo tecnico femminile (diretta streaming su World Aquatics Tv)

10.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile ad Almaty (diretta tv su Eurosport 2; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 10.20; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 10.20)

10.00 PADEL – Premier Padel a Gijon, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 10.45 alle ore 13.30; diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Kvitfjell (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 LOTTA – Ranking Series a Tirana (diretta streaming su UWW+)

11.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – SuperG maschile a Tarvisio, valido anche per la combinata a squadre (diretta streaming sul canale YouTube di FIS)

11.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Erzurum, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.30 CICLISMO – Omloop Nieuwsblad (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.30)

12.00 BIATHLON (Mondiali juniores) – Sprint femminile youth a Oestersund (diretta streaming su Discovery+)

12.00 COMBINATA NORDICA (Mondiali) – Individual compact maschile, HS102 (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.10 CICLISMO – Faun-Ardeche Classic (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.00)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.50; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 12.50)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Krynica, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 3)

13.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali juniores) – Free program femminile a Debrecen (diretta streaming sul canale YouTube di ISU)

13.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Finale maschile a Il Cairo (diretta streaming su UIPM Tv)

13.00 JUDO – Grand Slam a Tashkent, Final Block (diretta streaming su Judo Tv)

13.35 CICLISMO FEMMINILE – Omloop Nieuwsblad (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.15; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 16.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.15)

13.40 CICLISMO – O Gran Camiño, quarta tappa: A Pobra do Brollon-O Cebreiro (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.30)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLAMANO FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Salerno-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Città di Cosenza-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SCI DI FONDO (Mondiali) – Skiathlon maschile a Trondheim (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Padova-Mataro (diretta streaming su European Aquatics Tv)

14.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Slalom femminile a Tarvisio valido per la combinata a squadre (diretta streaming sul canale YouTube di FIS)

14.05 SPEED SKATING – Coppa del Mondo a Heerenveen, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

14.30 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Slalom maschile a Tarvisio valido per la combinata a squadre (diretta streaming sul canale YouTube di FIS)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Fiamme Oro-Lazio, Viadana-Rugby Lyons (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Venezia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Mantova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Lecco (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Caldiero Terme (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Triestina (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Lucchese-Carpi (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Altamura-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (HNL croata) – Gorica-Rijeka (diretta streaming su Como Tv)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Ecocity Genzano (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

15.00 SNOOKER – World Open, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-Ortigia (diretta streaming su Waterpolo Channel)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: Pro Recco-Florentia, Savona-Catania, Telimar-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Firenze-Skorpions Varese (diretta streaming su DAZN)

15.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duo tecnico femminile (diretta streaming su World Aquatics Tv)

15.15 RUGBY (Serie A) – Rovigo-Emilia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

15.20 BIATHLON (Mondiali juniores) – Sprint maschile youth a Oestersund (diretta streaming su Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Bochum-Hoffenheim, Werder Brema-Wolfsburg, Heidenheim-Borussia Moenchengladbach, Lipsia-Mainz (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TENNIS – ATP 500 Dubai, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.00 COMBINATA NORDICA (Mondiali) – Individual compact maschile, 7,5 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 PALLAMANO (Coppa Italia, semifinale) – Cassano Magnago-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

17.00 SALTO CON GLI SCI (Mondiali) – HS102 femminile a squadre a Trondheim (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 17.10; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Nizza (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Manfredonia-Cosenza, Treviso-Benevento (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Onda Forte (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Pisa (diretta streaming su DAZN)

17.15 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali juniores) – Free program coppie a Debrecen (diretta streaming sul canale YouTube di ISU)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Trento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pescara-SPAL (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Taranto-Crotone (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (HNL croata) – Osijek-Slaven Belupo (diretta streaming su Como Tv)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Orizzonte Catania-Sant Andreu (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Roma-Olympiacos (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Scrivia-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Erice-Cassano Magnago (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Frogs Legnano-Parma (diretta streaming su DAZN)

18.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Solo tecnico femminile (diretta streaming su World Aquatics Tv)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – G.A. Eagles-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Arouca-Porto (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Super League greca) – Panathinaikos-Panetolikos (diretta streaming su Como Tv)

19.00 GOLF (PGA Tour) – Cognizant Classic, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 fino alle ore 19.50 e dalle ore 22.05; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN fino alle ore 19.50 e dalle ore 22.05)

19.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Posillipo-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Team free (diretta streaming su World Aquatics Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Trento-Tortona (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 PALLAMANO (Coppa Italia, semifinale) – Conversano-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 SALTO CON GLI SCI (Mondiali) – HS102 maschile a Trondheim, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Chieri-Milano, Roma-Pinerolo (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Busto Arsizio-Talmassons, Conegliano-Perugia, Vallefoglia-Cuneo, Bergamo-Firenze (diretta streaming su VBTV)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Alpo VillaFranca-Brixia (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 TENNIS – WTA 250 Austin, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis fino alle ore 22.00, Sky Sport 252, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

20.35 RUGBY (United Rugby Championship) – Connacht-Benetton (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Sassari (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Udinese-Parma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 SHORT TRACK – Mondiali juniores, seconda giornata (diretta streaming sul canale YouTube di ISU)

22.00 TENNIS – ATP 250 Santiago, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 22.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

LA DIRETTA LIVE DELLO SKICROSS DALLE 7.45

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT RACE DI MOTOGP DALLE 9.00