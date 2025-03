LIVE Chieri-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 2° posto da mettere in cassaforte per le lombarde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chieri-Milano, ultima partita della regular season della Serie A1 femminile di volley.

Le meneghine si presentano in Piemonte per cercare di agguantare il secondo posto, attualmente ricoperto da Scandicci a 58 punti (uno solo in più rispetto alle ragazze di coach Lavarini). Il team milanese è riuscito, alla penultima di campionato, ad accorciare le distanze sulla diretta rivale grazia alla vittoria in casa proprio contro la compagine toscana (risultato di 3-2) così da mettere nel mirino il sorpasso.

Ovviamente, il tutto, dipenderà anche dal risultato di Scandicci contro Novara, in scena in contemporanea alle 20:30 al Palazzo Wanny di Firenze. Per quanto riguarda le rivali di Milano, invece, sarà una sfida apertissima. Chieri, nonostante sia ormai confermata in zona playoff (43 punti in 5ª posizione con un punteggio di 16/9), non è un avversario da sottovalutare. Anzi. All’andata finì 3-1 Milano ma le piemontesi sono agguerrite. Purtroppo però Chieri non potrà schierare Katerina Zakchaiou, infortunatasi durante il riscaldamento contro Pinerolo alla caviglia (è stata sottoposta a un intervento di riduzione della lussazione della caviglia mediante fissatore esterno e al momento non si riscontrano fratture ossee associate).

Milano, invece, arriverà alla sfida più inferocita che mai per dimostrare che la seconda squadra, dietro l’inarrivabile Imoco Conegliano, sono loro. Le uniche squadre già sicure di affrontarsi ai playoff, che si giocheranno al meglio delle tre gare con primo ed eventuale terzo confronto in casa della miglior classificata a partire dall’8-9 marzo Gara 1, 16 marzo Gara 2, 19 marzo eventuale Gara 3, sono proprio Chieri e Novara, che si affronteranno sabato 8. gli altri accoppiamenti verrano stabilitevi invece in base ai risultati di domani.

