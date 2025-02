Calendario Coppa del Mondo sci alpino, orari Kvitfjell e Kranjska Gora: programma 26 febbraio-2 marzo, tv, streaming

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino tra mercoledì 26 febbraio e domenica 2 marzo farà tappa per le donne a Kvitfjell (Norvegia) con tre gare veloci e due giorni di prove cronometrate, mentre per gli uomini l’appuntamento è a Kranjska Gora (Slovenia) con due prove tecniche.

La tappa femminile di Kvitfjell, in Norvegia, si aprirà con due prove cronometrate, previste mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, mentre venerdì 28 e sabato 1 marzo ci sarà spazio per due discese, infine la chiusura del programma arriverà domenica 2 con il superG.

La tappa maschile di Kranjska Gora, in Slovenia, invece, prevede due specialità tecniche, quindi il programma si concentrerà nel fine settimana: sabato 1 marzo spazio allo slalom gigante, mentre domenica 2 si disputerà lo slalom speciale.

Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go e NOW infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il calendario completo con gli orari della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Mercoledì 26 febbraio

Orario da stabilire: prima prova discesa femminile (Kvitfjell)

Giovedì 27 febbraio

Orario da stabilire: seconda prova discesa femminile (Kvitfjell)

Venerdì 28 febbraio

Ore 10.30: discesa femminile (Kvitfjell)

Sabato 1 marzo

Ore 09.30: prima manche gigante maschile (Kranjska Gora)

Ore 10.30: discesa femminile (Kvitfjell)

Ore 12.30: seconda manche gigante maschile (Kranjska Gora)

Domenica 2 marzo

Ore 09.30: prima manche slalom (Kranjska Gora)

Ore 10.30: superG femminile (Kvitfjell)

Ore 12.30: seconda manche slalom (Kranjska Gora)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire).

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.